Минпромторг заявил о планах увеличить поставки продукции в Египет

Товарооборот России и Египта вырос до 9 миллиардов долларов

Tекст: Евгения Караваева

Россия заинтересована в увеличении поставок молочной, масложировой, мясной и рыбной продукции в Египет, передает ТАСС. Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству отметил: «Мы заинтересованы в увеличении объемов отечественного экспорта, а также расширении товарной номенклатуры за счет увеличения поставок российской мясной, масложировой, молочной и рыбной продукции, а также наращивания египетского плодоовощного импорта».

Глава Минпромторга добавил, что Россия готова рассматривать инициативы по запуску совместных производств с египетскими партнерами, что может способствовать углублению промышленной кооперации двух стран. По его словам, расширение торговых связей положительно скажется на развитии технологичных производств.

Также Алиханов сообщил, что по итогам 2024 года товарооборот России и Египта вырос на 32% и превысил 9 млрд долларов. За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился в 1,5 раза, и Египет по-прежнему остается крупнейшим внешнеторговым партнером России в Африке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке и отношения двух стран строятся на стратегическом сотрудничестве. Президент России и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возможность увеличения туристического потока из России в Египет.