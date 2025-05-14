Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.11 комментариев
«Бурановские бабушки» появились в ролике на «Евровидении»
Российский коллектив показали в ролике к полуфиналу «Евровидения»
В проморолике к полуфиналу конкурса в Швейцарии среди архивных кадров появились известные участницы от России, выступившие на «Евровидении» в 2012 году.
В ролике к предстоящему полуфиналу «Евровидения», который пройдет 14 мая, использованы архивные кадры выступлений за разные годы, сообщает РЕН ТВ. Среди героев видео оказались «Бурановские бабушки», российские артистки, которые покорили европейскую публику своим номером в 2012 году.
В Киеве выразили недовольство этим эпизодом. Украинские телеканалы призвали не голосовать за исполнителей, имеющих любые связи с Россией. В черный список попала певица из Ирландии, поскольку ее песню написала уроженка Башкирии. Армянский исполнитель подвергся травле за учебу в Волгограде и частые выступления в России. Кроме того, в пророссийских взглядах обвинили певицу из Грузии и вокалиста из Эстонии, в чьей команде работают россияне. Эстонский музыкант также посещал Крым в 2021 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальный коллектив «Бурановские бабушки» представил в 2023 году клип «Исчезли солнечные дни» к столетию Расула Гамзатова. Музыканты группы Ziferblat отметили, что во время «Евровидения» лишь участники из Литвы и Португалии выразили Украине личную поддержку. А более 70 бывших участников музыкального конкурса подписали открытое письмо с требованием отстранить Израиль от конкурса.