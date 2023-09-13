«Бурановские бабушки» представили песню «Исчезли солнечные дни» на стихи Гамзатова

Песня представлена в рамках общероссийского проекта «Народов много – Родина одна», в ролике «Бурановские бабушки», известные своими вдохновленными выступлениями на мировых сценах, привнесли экспрессивность и национальный колорит в произведение поэта.

Расул Гамзатов написал много стихотворений о любви. Он говорил, что в его текстах «всего две темы — Родина и Женщина». Свои произведения поэт посвящал жене Патимат Юсуповой, которую знал с детских лет. Стихотворение Гамзатова «Исчезли солнечные дни», написанное в 1980 году, в переводе Елены Николаевской стало основой для целых трех песен.

Каждая из композиций получила свое название. Свою версию песни на эти стихи создал композитор Эдуард Ханок, и она получила название «Вдвоем с тобой». Ее исполнителями стали Людмила Сенчина и Лев Лещенко. Также и Оскар Фельцман написал песню «Любимая», которую спел Иосиф Кобзон.

Композиции полюбились слушателям, а в исполнении Валерия Леонтьева «Исчезли солнечные дни» стали хитом. Уже в 1985 году песня тиражировалась в сборниках советской эстрады на кассетах и издавалась на виниловых пластинках. Уже в XXI веке были сделаны еще две аранжировки этой песни.

«Исчезли солнечные дни» – это символ российской поэзии, который прославляет народные традиции, семейные ценности и богатство культурного наследия. Расул Гамзатов, один из самых почитаемых и популярных поэтов России, всегда подчеркивал важность сохранения традиций и идентичности каждого народа, как части единого российского многонационального наследия.

Видеоклип на стихи Гамзатова «Исчезли солнечные дни» опубликован во «ВКонтакте».