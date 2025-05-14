Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Нефть подешевела на оценках запасов в США
Мировые цены на нефть снизились на оценках API роста запасов в США
Мировые цены на нефть в среду начали снижаться после выхода статистики Американского института нефти (API) об увеличении запасов сырья в США.
Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.37 опускалась на 0,5%, до 66,3 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,44%, до 63,39 доллара, передает РИА «Новости».
В ночь на среду API представил оценку объема запасов нефти в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 мая, выросли на 4,287 млн баррелей. При этом официальные данные будут представлены в среду вечером управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США. Эксперты ждут снижения запасов на 2,4 млн баррелей – до 436 миллионов.