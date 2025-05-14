Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.11 комментариев
Посольство США в Молдавии пообещало до 10 млн долларов за «россиян-разведчиков»
Американское диппредставительство в Кишиневе объявило о крупном денежном вознаграждении за сведения о местонахождении ряда россиян.
Посольство США в Молдавии назвало имена пяти граждан России, которые, по его версии, якобы являются «сотрудниками военной разведки», передает ТАСС. За информацию, которая поможет установить их местонахождение, предлагается вознаграждение до 10 млн долларов.
В сообщении американской дипмиссии фигурируют подробные имена и фотографии разыскиваемых граждан России. Посольство призывает жителей Молдавии и других стран сообщать любые сведения, способствующие задержанию указанных лиц.
Дипломаты заявили, что разыскиваемых подозревают в «кибератаках против США и их союзников».
Ранее чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, которого называет «генералом военной разведки».