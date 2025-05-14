Посольство США в Молдавии пообещало до 10 млн долларов за «россиян-разведчиков»

Tекст: Валерия Городецкая

Посольство США в Молдавии назвало имена пяти граждан России, которые, по его версии, якобы являются «сотрудниками военной разведки», передает ТАСС. За информацию, которая поможет установить их местонахождение, предлагается вознаграждение до 10 млн долларов.

В сообщении американской дипмиссии фигурируют подробные имена и фотографии разыскиваемых граждан России. Посольство призывает жителей Молдавии и других стран сообщать любые сведения, способствующие задержанию указанных лиц.

Дипломаты заявили, что разыскиваемых подозревают в «кибератаках против США и их союзников».

Ранее чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, которого называет «генералом военной разведки».