Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.17 комментариев
Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова
Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова по подозрению в причастности к взрывам во Врбетице
Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, которого она называет «генералом военной разведки». Полиция утверждает, что Аверьянов якобы причастен к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году.
«Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Андрея Аверьянова», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК.
По данным полиции, организаторами взрывов были Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых в Чехии называют «офицерами подразделения» Аверьянова. Британские следователи ранее заявляли, что эти лица якобы организовали отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году.
В Кремле ранее назвали обвинения Москвы в причастности к взрывам в Чехии возмутительными и голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования взрывов во Врбетице.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес Москвы о причастности к данным взрывам являются политическим заказом Лондона и Вашингтона.