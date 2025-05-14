Умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин

Основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин скончался на 57-м году жизни

Tекст: Елизавета Шишкова

Основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин умер на 57-м году жизни в Самаре, передает РИА «Новости». Представитель бренда сообщил: «Это (смерть – ред.) произошло вчера в Самаре, завтра прощание с 12.00 до 13.00 (по местному времени, – ред.) в похоронном доме на улице Борской в Самаре».

Официальная причина смерти не называется, однако у Сульдина были проблемы со здоровьем, включая диабет.

По данным сайта компании, первое кафе «У Палыча» открылось в Самаре в 1991 году. Сейчас под этим брендом выпускается около 1450 видов продукции, включая десерты, торты, супы, вторые блюда и полуфабрикаты. Представитель компании уточнил, что Сульдин более 10 лет назад отошел от дел и продал свою долю в бизнесе.

Сегодня продукция «У Палыча» представлена в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Производственные комплексы бренда располагаются в Самаре и Москве.