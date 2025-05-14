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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    6 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    14 мая 2025, 17:15 • Новости дня

    Путин назвал перспективными проекты России и Малайзии в энергетике

    Путин заявил о перспективах российско-малайзийских проектов в сферах газа и атома

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что партнерство России и Малайзии в энергетике развивается, а перспективными направлениями названы проекты в газовой отрасли и сфере мирного атома.

    Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с Малайзией в газовой отрасли и сфере мирного атома, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. Он отметил, что энергетика является ключевой областью для двусторонних контактов.

    Путин подчеркнул, что малайзийский нефтегазовый концерн Petronas уже входит в акционерный капитал «Роснефти» и активно взаимодействует с российскими компаниями, включая «Газпром». Россия, по словам главы государства, поставляет в Малайзию значительные объемы нефтепродуктов и угля.

    Президент РФ заявил: «Ключевая сфера двустороннего сотрудничества – энергетика. Малайзийский нефтегазовый концерн «Петронас» входит в акционерный капитал «Роснефти», развивает партнерское взаимодействие с этой компанией и «Газпром». Наша страна поставляет на малайзийский рынок значительные объемы нефтепродуктов и угля. Видим перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, на которой обсуждалось укрепление сотрудничества с АСЕАН и было направлено приглашение королю Ибрагиму посетить Россию с визитом.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время переговоров в Кремле заявил, что стороны обсудили развитие сотрудничества по вопросам мирного атома.

    13 мая 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций, охарактеризовав ситуацию народной пословицей.

    Путин отметил на встрече с членами «Деловой России», что антироссийские санкции привели к ухудшению экономической ситуации в европейских странах, передает ТАСС. По его словам, Россия показала стабильный экономический рост в последние годы, несмотря на попытки внешнего давления.

    Глава государства процитировал пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь», отметив, что санкции, введенные против России, нанесли ущерб самим их инициаторам. Путин подчеркнул, что ключевые экономики Европы «фактически свалились в рецессию».

    Ранее Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

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    14 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая

    Песков: Путин 15 мая проведет рабочие встречи

    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах президента России провести рабочие встречи 15 мая сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в ответ на просьбу раскрыть детали графика президента на 15 мая, Песков лаконично отметил: «Рабочие встречи запланированы у президента».

    Он также уклонился от уточняющего вопроса о месте проведения встреч, вновь повторив, что речь идет о «рабочих встречах».

    Ранее Владимир Путин выступил с предложением Киеву возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация объявила о готовности ожидать представителей Киева 15 мая в Стамбуле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо

    Путин призвал перенять прагматичный подход США к экономике

    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на политическую ситуацию, и поощрил аналогичный прагматизм.

    Выступая на встрече с участниками «Деловой России», Путин отметил, что США демонстрируют прагматичный подход в отношениях с другими странами, передает ТАСС.

    В качестве примера глава государства привел продолжающиеся поставки российского ядерного топлива в США. «Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что американские власти руководствуются выгодой, и назвал такой подход правильным. Путин также добавил, что экономический рост в США остается значимым и «достаточно приличным», хотя и не достигает уровня России. По его словам, ведущие экономики Европы, напротив, оказались в рецессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США признали свою зависимость от российского ядерного топлива.

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    13 мая 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин объяснил рост экономики России «не только оборонкой»

    Путин отметил вклад различных отраслей в экономический рост России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что ускорение экономического роста страны связано не только с развитием оборонной промышленности, но и с успехами в виноделии, гостеприимстве и высоких технологиях.

    О развитии экономики России и ее источниках заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России», передает ТАСС.

    Президент отметил, что быстрый рост ВВП не связан исключительно с оборонно-промышленным комплексом. По его словам, показатели 4,1% роста два года назад и 4,3% в прошлом году объясняются работой сразу ряда отраслей.

    Путин подчеркнул, что вклад внесли не только предприятия оборонной сферы. Он перечислил виноделие, сферу гостеприимства и высокие технологии как примеры направлений, поддерживающих экономику.

    «У нас с вами получалось очень многое. Иначе не было бы 4,1% роста в позапрошлом году, 4,3% в прошлом году. Мы знаем, откуда этот рост. И это не только ВПК», – заявил глава государства. Также он уточнил, что «далеко не только ОПК» обеспечивает рост экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжила расти даже в условиях внешнего санкционного давления.

    Он также отметил, что для страны необходима мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ может понизить ключевую ставку.

    Высокую инфляцию глава государства назвал одной из главных проблем экономики страны.

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    13 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости снижения инфляции до целевых показателей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России» заявил о необходимости снижения инфляции до целевых значений.

    Путин подчеркнул, что высокая инфляция осложняет работу бизнеса и мешает долгосрочному планированию.

    Глава государства отметил: «Мы говорим о мягкой посадке [в экономике], небольшой – для того, чтобы обеспечить развитие в рамках соблюдения макроэкономических показателей. Потому что они – это база развития. Без приведения в должное состояние – к целевым показателям – инфляционных процессов вам тоже очень трудно работать. Это не дает возможности планировать долгосрочные инвестиции, осложняет работу самым существенным образом», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку. Кроме того, глава государства сообщил, что высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России.

    Президент России высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.

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    14 мая 2025, 01:37 • Новости дня
    Путин возмутился практикой подмены кубанского вина импортным

    Президент раскритиковал прежнюю практику подмены отечественных вин

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» раскритиковал практику подмены отечественных вин зарубежными.

    Контрафакт сегодня приобретает сложные формы, отметил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», критикуя практику прошлого с подменой отечественных вин зарубежными.

    «Дело в том, что контрафакт тоже приобретает сложные формы. Там еще разобраться нужно: вот он [«Хофф»] производит эти матрасы и кровати, но он знает, что это он производит, а кто-то привозит, свинчивает. Это так же, как у нас в области виноделия: танкерами привозили виноматериал и разливали, условно, как кубанское вино. Какое там кубанское вино? Причем здесь это? То же самое и с кроватями, на самом деле. С этим надо разобраться тоже», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России отметил, что ускорение экономического роста страны связано не только с развитием оборонной промышленности, но и с успехами в виноделии, гостеприимстве и высоких технологиях.

    Кроме того, винодел дал советы покупателям обращать особое внимание на контрэтикетку вина, где указаны сорта винограда и информация о производителе, поскольку таких виноделен в России сейчас около 250.

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    13 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Макрон выразил готовность провести переговоры с Путиным

    Макрон заявил о готовности встретиться с Путиным при прекращении Россией огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский лидер Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня, пишет Ouest-France со ссылкой на TF1.

    «Я сделаю это просто, проявив открытость и тесно сотрудничая с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами», – сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста о возможности разговора с российским коллегой.

    Французский лидер подчеркнул необходимость диалога с президентом России для поиска решения украинского конфликта.

    Напомним, ранее президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва нацелена на серьезный поиск долгосрочного мира и устранение причин конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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    13 мая 2025, 18:30 • Новости дня
    Путин призвал не допустить уход самозанятых «в тень»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил на встрече с членами организации «Деловая Россия», что запуск режима самозанятости для граждан оказался успешным.

    Глава государства напомнил, что в момент принятия решения о введении режима самозанятых и поддержке индивидуальных предпринимателей обсуждение сопровождалось многочисленными спорами относительно эффективности этих мер, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Когда принимали решение в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей, споров было очень много: будет ли это вообще работать, сможем ли мы добиться цели, которую перед собой ставим, а именно цель обеления этого бизнеса, будут ли люди регистрироваться, поверят ли они тем шагам, которые государство делает?» Президент отметил, что на данный момент «в целом все получается».

    Он также напомнил о важности дальнейшей поддержки самозанятых и аккуратности в корректировке законодательства. Президент особо отметил, что нельзя предпринимать никаких действий, которые могли бы вернуть самозанятых в теневой сектор экономики.

    «Ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые бы загнали опять самозанятых в тень. Здесь нужно быть очень аккуратными», – заявил Путин. Он поручил Министерству экономического развития и Министерству труда уделить этому вопросу пристальное внимание.

    Ранее российское правительство предложило доработать законопроект о самозанятости, не поддержав запрет для граждан Украины регистрироваться самозанятыми в России.

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    13 мая 2025, 20:40 • Новости дня
    Путин назвал Большой и Мариинку символами и гордостью России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры двумя мощными символами страны.

    Он подчеркнул, что без преувеличения эти театры являются настоящей гордостью России, воплощают в себе великую русскую культуру и считаются мировыми центрами музыкального искусства, передает ТАСС.

    На встрече с членами попечительских советов Путин заявил: «Большой и Мариинка – это два мощных символа России. Без всякого преувеличения, это наша гордость, воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства».

    Глава государства также подчеркнул необходимость четко определять направления развития ведущих театров страны.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник сообщил, что президент России Владимир Путин намерен провести заседание, посвященное вопросам развития Большого и Мариинского театров.

    Ранее Путин поручил создать в Москве театр современной патриотической драматургии.

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    13 мая 2025, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал русскую культуру основой для консолидации общества

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с попечителями театров подчеркнул важность культурного достояния для развития и сплочения общества.

    Путин на встрече с членами попечительских советов Большого и Мариинского театров назвал русскую культуру мощной основой для консолидации общества, передает ТАСС.

    Он отметил, что идеи и смыслы русской культуры всегда обращены к человеку и народу в целом, а культурное достояние, духовная идентичность и творческое богатство составляют прочный фундамент для развития страны.

    Глава государства отдельно поблагодарил попечителей за поддержку молодых музыкантов, художников и артистов. По словам Путина, такое участие способствует раскрытию талантов и помогает молодым людям активно включаться в общественную жизнь России.

    Путин подчеркнул: «Такое участие не только служит развитию их таланта, но и помогает им активно, созидательно включаться в общественную жизнь страны, что в полной мере созвучно с нашими традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры, которые всегда обращены к человеку и к нашему народу. Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство – это мощная основа для развития страны и консолидации общества».

    Ранее Путин поручил правительству и Федеральному фонду поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% средств от проката зарубежных анимационных фильмов на финансирование российских.

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    14 мая 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о диалоге с малайзийским премьером, который произошел во время осмотра ими Андреевского зала Кремля. Глава России задал гостю вопрос, для кого предназначался третий трон.

    Во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Путин провел ему экскурсию по Андреевскому залу Кремля, где стоят три трона.

    «Один трон для царя. Второй – для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» – спросил премьера Малайзии Путин, сообщает телеграм-канал Кремля.

    Президент добавил, что премьер Малайзии немедленно ответил: «Для второй жены». Российский лидер отметил: «Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры». Президент РФ подчеркнул, что традиционные ценности наших государств могут в чем-то не совпадать, но обмен информацией всегда полезен.

    Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие. В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.

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    13 мая 2025, 18:38 • Новости дня
    Путин указал на привлекательность Донбасса и Новороссии для бизнеса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами организации «Деловая Россия» отметил плодородие земель Донбасса и Новороссии, а также их потенциал для развития туризма.

    По словам главы государства, эти территории представляют большой интерес для бизнеса: «Действительно, там есть во что вкладываться. Там и земли такие, плодородные с точки зрения сельского хозяйства и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее. Там много очень интересных составляющих», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в этих регионах сохраняется льготная ставка по ипотеке, что также повышает их привлекательность для инвесторов. «Есть над чем работать. Действительно привлекательные условия», – сказал глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул на встрече с главами муниципалитетов важность выполнения обязательств перед жителями Донбасса и Новороссии, отметив уникальный масштаб запланированных мероприятий для этих регионов.

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    14 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков анонсировал вечерние телефонные разговоры Путина

    Песков: Путин вечером в среду запланировал несколько телефонных разговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером в среду в графике президента России Владимира Путина появятся телефонные контакты, кроме намеченных на день переговоров с малайзийским премьером, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у президента России Владимира Путина вечером в среду запланированы телефонные разговоры, передает ТАСС.

    «Мы будем вас информировать», – заявил представитель Кремля.

    Песков отметил, что днем у Путина состоятся переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

    Ранее Кремль пообещал сообщить о возможных контактах президента России Владимира Путина и президента Бразилии Лулы да Силвы.

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    14 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    Песков: Путин вряд ли огласит состав делегации РФ в Стамбуле в заявлении для СМИ

    Песков: Путин вряд ли огласит состав делегации России в Стамбуле в заявлении для СМИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не будет объявлен после встречи с малайзийским премьером.

    Песков подчеркнул, что сейчас внимание уделяется российско-малайзийским отношениям и исключил вероятность оглашения членов делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле во время предстоящего заявления Владимира Путина для прессы, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Напомним, в среду в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

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    14 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о развитии отношений России с АСЕАН и Малайзией

    Путин пригласил короля Малайзии в Россию и отметил роль АСЕАН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии обсудил укрепление сотрудничества с АСЕАН и пригласил короля Ибрагима посетить Россию с визитом.

    Россия рассчитывает на развитие отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии при поддержке Малайзии, передает ТАСС. Владимир Путин подчеркнул, что Малайзия рассматривается как давний и значимый партнер России, особенно учитывая ее председательство в АСЕАН с января текущего года.

    Глава государства выразил уверенность, что благодаря содействию Малайзии сотрудничество России с этим влиятельным объединением будет расширяться. Он отметил, что отношения между Россией и Малайзией продолжают носить дружественный и партнерский характер.

    Путин также обратился к премьер-министру Малайзии с просьбой передать верховному правителю, султану Ибрагиму, приглашение посетить Россию с визитом. Президент выразил надежду на скорый приезд короля в страну и передал ему наилучшие пожелания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие.

    Премьер Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом России отметил, что обсуждал сотрудничество по мирному атому.

    Путин и Анвар Ибрагим на встрече в Кремле провели часть беседы без переводчиков, общаясь на английском языке.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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