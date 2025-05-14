Путин назвал перспективными проекты России и Малайзии в энергетике

Путин заявил о перспективах российско-малайзийских проектов в сферах газа и атома

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с Малайзией в газовой отрасли и сфере мирного атома, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. Он отметил, что энергетика является ключевой областью для двусторонних контактов.

Путин подчеркнул, что малайзийский нефтегазовый концерн Petronas уже входит в акционерный капитал «Роснефти» и активно взаимодействует с российскими компаниями, включая «Газпром». Россия, по словам главы государства, поставляет в Малайзию значительные объемы нефтепродуктов и угля.

Президент РФ заявил: «Ключевая сфера двустороннего сотрудничества – энергетика. Малайзийский нефтегазовый концерн «Петронас» входит в акционерный капитал «Роснефти», развивает партнерское взаимодействие с этой компанией и «Газпром». Наша страна поставляет на малайзийский рынок значительные объемы нефтепродуктов и угля. Видим перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, на которой обсуждалось укрепление сотрудничества с АСЕАН и было направлено приглашение королю Ибрагиму посетить Россию с визитом.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время переговоров в Кремле заявил, что стороны обсудили развитие сотрудничества по вопросам мирного атома.