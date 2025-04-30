Финляндия запросила у ЕС помощи в наращивании затрат на оборону до 3% ВВП

Минфин Финляндии запросил у ЕС помощи в наращивании бюджета на оборону до 3% ВВП

Tекст: Ирма Каплан

Финляндия подала заявку в ЕС на активацию положения об освобождении от расходов, чтобы иметь возможность увеличить бюджет на оборону до 3% ВВП, сообщило Министерство финансов страны.

«В Финляндии правительство поставило цель увеличить расходы на оборону как минимум до 3% ВВП к 2029 году», – сказано в материале.

Согласно новым фискальным правилам ЕС, государство-член может запросить активацию национальной оговорки об освобождении от уплаты налогов. На основании этого положения государство-член может временно отказаться от чистых расходов, утвержденных Советом ЕС, говорится в пояснении Минфина.

Основанием для отсрочки должны быть исключительные обстоятельства, находящиеся вне контроля государства-члена и существенно влияющие на государственные финансы.

В марте Еврокомиссия в своем сообщении предложила заинтересованным государствам-членам подавать скоординированные заявки на активацию положения об освобождении от обязательств на 2025–2028 годы.

В среду правительство Финляндии решило запросить активацию положения об освобождении от уплаты налога, отметив, что ЕК опубликует оценку запросов государств-членов 4 июня, а Совет ЕС, скорее всего, примет решение рекомендовать ли отсрочку, 8 июля.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр заявил о необходимости повышения военных расходов стран НАТО до 3% от ВВП, чтобы выполнить новые военные планы альянса, утвержденные в Вашингтоне.

Ранее в апреле Минобороны Испании разрабатывает новые проекты в сфере связи, управления, а также создания самолетов и техники нового поколения, чтобы повысить военные расходы и довести уровень оборонного бюджета до 2% ВВП.