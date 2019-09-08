Зарубежный эксперт не обнаружила нарушений на выборах в Мосгордуму

Вице-президент Международного института мира Анджела Клейн посетила несколько избирательных участков в Москве и отметила отсутствие каких-либо нарушений. Она обратила особое внимание на эффективность российской системы видеонаблюдения за избирательными участками.

«Я считаю, что очень важно в настоящий момент повышать доверие людей к избирательной системе, к выборам в целом, особенно в условиях введения цифрового, интернет-голосования», – сказала Анджела Клейн, выступая в воскресенье в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами Московской городской думы VII созыва.

Эксперт отметила, что посетила утром три избирательных участка и явка там была низкой. Но, уточнила Клейн, ей объяснили, что россияне не любят ходить голосовать рано утром и собираются ближе к обеду.

«Что мне особенно понравилось – это система видеонаблюдения, когда можно просто ввести номер избирательного участка и получить доступ к изображению. Я считаю, что это очень важно в вопросе повышения уверенности людей в надежности избирательной системы. Это очень важно для открытости системы, потому что каждый может подключиться и посмотреть, что происходит», – подчеркнула эксперт.

Клейн добавила, не заметила никаких нарушений на избирательных участках.

«За то время, что мы были на избирательных участках, нет. Мы посетили один участок, на котором проходило только электронное голосование, но мы также посетили участок, где было традиционное голосование, мы смогли понаблюдать за процессом и пообщаться с людьми. В целом мной никаких нарушений замечено не было», –цитирует ее РИА «Новости».

Напомним, выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из других регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.