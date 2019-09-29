Пушков оценил требования опубликовать стенограммы переговоров Зеленского с Путиным

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал петиции с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому опубликовать стенограммы переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор считает, что Зеленский не пойдет на такой шаг, «иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики».

Ранее украинцы призвали Владимира Зеленского опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с Владимиром Путиным.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента обвиненного в шантаже Украины Дональда Трампа. Чтобы опровергнуть претензии в адрес американского лидера, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

В Кремле в этой связи выражали надежду, что отношения России и США не дойдут до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые обычно носят секретный характер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что публикация стенограммы переговоров лидеров показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Дональда Трампа с поста президента США.

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