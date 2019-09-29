От Зеленского потребовали опубликовать стенограмму разговора с Путиным

Украинцы призвали Владимира Зеленского опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Соответствующие петиции появились на сайте главы украинского государства.

Так, в тексте одного из обращений говорится, что Зеленскому следует обнародовать стенограммы всех разговоров с Владимиром Путиным в свете дипломатического скандала, связанного с его телефонными переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Автор петиции обратил внимание на «заигрывание с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США».

Созданная 28 сентября петиция набрала 76 подписей. Для рассмотрения президентом Украины обращение должно набрать 25 тыс. подписей за 90 дней.

В тот же день на сайте президента Украины появилась еще одна подобная петиция. К настоящему моменту ее подписали 28 человек.

«Народ Украины требует от вас выложить стенограмму ваших переговоров с Путиным», – говорится в тексте второй петиции.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвиняют в шантаже Украины после жалобы сотрудника спецслужб на разговор украинского и американского лидеров.

Чтобы опровергнуть сведения СМИ, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

В Кремле в этой связи выражали надежду, что отношения России и США не дойдут до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые обычно носят секретный характер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Дональда Трампа с поста президента США.

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