Эр-Рияд назвал виновных в атаке на нефтяные объекты

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии велись с севера Ирана, а не из Йемена, с таким заявлением в субботу выступил госминистр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр. Доказательств своим утверждениям он не привел.

«Мы убеждены, что место запуска – не Йемен, а север Ирана», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, расследование продолжается для определения точного места запуска беспилотников и ракет.

Неделю назад предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. США обвинили Иран в нападении на Саудовскую Аравию. Тегеран назвал ложью заявления американской стороны.

Эр-Рияд утверждает, что в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии якобы использовались высокоточные крылатые ракеты Ирана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.