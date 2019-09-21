Украинский министр поерничал относительно строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, комментируя идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop, заявил, что проще будет «изобрести технологию телепортации».

Криклий заявил в интервью газете «Наше место», что идея строительства Hyperloop «мягко говоря, абсурдная».

«Если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации», – добавил он.

Министр отметил, что он и бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян относятся друг к другу с уважением.

«Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Hyperloop», – сказал Криклий.

Напомним, украинцы скептически отнеслись к проекту Hyperloop в свете имеющихся в стране проблем с общественным транспортом и теперь фантазируют на тему того, как будет выглядеть сверхзвуковая транспортная система «по-украински».

В 2018 году сообщалось, что американскому бизнесмену Илону Маску разрешили разрешили построить тоннель от Нью-Йорка до Вашингтона, который станет основой транспортной системы Hyperloop.