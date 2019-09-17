Россия и Китай вместе займутся раздачей спутникового интернета

Россия и Китай совместно создадут низкоорбитальную спутниковую группировку для раздачи высокоскоростного интернета, рассказал вице-премьер Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и Китая.

«По другим областям - это сотрудничество в сфере космоса, атомной энергетике. По космической повестке у нас ратифицировано сторонами, вступило в силу, и мы в этом году уже подпишем конкретное соглашение по точкам размещения станций по ГЛОНАСС и Baidu (китайская навигационная система - прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Акимов, передает РИА «Новости».

«Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета. Мы приступили к проработке этого проекта», – подчеркнул он.

Эксперт прокомментировал газете ВЗГЛЯД планы Роскосмоса по созданию группировки из 600 спутников.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о сотрудничестве России и Китая в ракетно-космической отрасли.

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