Эксперты оценили планы Роскосмоса по созданию группировки из 600 спутников

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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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Как секретный немецкий код помог русскому военному флоту

Расшифровка секретного кода стала болезненным ударом для германского командованияФото: Stefan Sauer/DPA Zentralbild/Global Look Press
Ровно 105 лет назад произошло уникальное для российской военной истории событие – в руках командования оказались секретные коды Германии, то есть основного противника в Первой мировой войне. Как повлиял на нее тот факт, что содержание немецких радиограмм перестало быть тайной для стран Антанты? И как подобное вообще стало возможным? Подробности...
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Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод

Иран и Ирак хотят создать альтернативу нефтяному маршруту через Ормузский проливФото: Azad Lashkari/Reuters
Риск начала большой войны в Персидском заливе угрожает главному маршруту поставок ближневосточной нефти в Европу – через Ормузский пролив. Заявления Ирана о готовности перекрыть этот стратегический пункт порождают прогнозы о подорожании нефти до 500 долларов за баррель. Но есть и альтернатива, над которой теперь совместно работают Тегеран и Багдад. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Война за газ вступила в решающую фазу

Глеб Простаков, журналист
Развязка газового спора близка. От нее во многом зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Подробности...

Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кризис в Азии показывает, что в ходе межгосударственной конкуренции будут разбужены многие «демоны прошлого». Все исторические факты, все обиды, все национальные мифы станут оружием в борьбе за место под солнцем в XXI веке. Подробности...

Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

Олег Хавич, политический аналитик
Ещё 170 лет назад жёлто-синий флаг во Львове был символом слова «русский». Современные «профессиональные украинские патриоты» о подобных истоках своей национальной символики даже не подозревают. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперты оценили планы Роскосмоса по созданию группировки из 600 спутников
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              Эксперты оценили планы Роскосмоса по созданию группировки из 600 спутников

                 26 августа 2019, 14:52
              Фото: iss-reshetnev.ru
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
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              «Сфера» должна объединить большинство космических систем: от ГЛОНАСС до спутников персональной связи, и стать неким аналогом глобальных систем связи OneWeb и Starlink, которые направлены на создание космического интернета», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космоса Андрей Ионин, комментируя утверждение Военно-промышленной комиссией проекта спутниковой группировки «Сфера».

              «Что касается реализуемости проекта из 600 спутников – в этом есть сомнения. Абсолютно непонятно, сколько на это надо денег, затраты на проект публично озвучивать не хотят. Но для этого нужны миллиарды долларов», – пояснил член-корреспондент Российской академии космонавтики, главный аналитик некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Андрей Ионин.

              «В других странах такие проекты являются коммерческими и ориентированы на коммерческий рынок. У них есть бизнес-план, они его публично защищают и привлекают частные инвестиции. «Сфера» претендует на бюджетное финансирование и это проблема, так как есть сомнения в конкурентоспособности проекта и возможности его выхода на внешние рынки, даже если речь идет о рынках стран БРИКС и ШОС. То есть мы будем просто жечь деньги нашего бюджета в печке», – считает эксперт.

              По его словам, при создании столь больших систем ключевым фактором является стоимость космического аппарата. «Если у вас два-три аппарата в системе, то расхождения в их стоимости не так страшны. Но когда их более 600 – нужно каждый лишний миллион долларов умножать на 600. OneWeb говорит, что они доведут стоимость своего аппарата до 1 млн евро, в нашем же случае это себе сложно представить», – продолжил аналитик.  

              «Кроме того, мы совершили большую ошибку, когда подсадили нашу космическую отрасль на западные комплектующие. Как только против России ввели санкции – мы оказались в том месте, где мы не хотим быть. У нас уже даже с группировкой ГЛОНАСС, которая больше нужна военным, а не гражданским, возникают проблемы. И в принципе понятно, что люди, которые ратуют за «Сферу», обещают восстановить всю микроэлектронику. Но они об этом говорят уже не одно десятилетие», – посетовал Ионин.  

              Схожего мнения придерживается и руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «Для того, чтобы создать 600 спутников, нужны большие деньги. Миллиарды долларов. Пока что эта группировка существует только в голове руководителей Роскосмоса», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.

              По мнению эксперта, конкурировать с OneWeb и Starlink в наших условиях практически невозможно. «У нас опыта нет, производственной базы нет, никаких испытаний пока не сделано. У нас «Сферу» превратили в какую-то игрушку, которая под собой не имеет металла. Потому то, что проект согласовали в Военно-промышленной комиссии – еще ничего не значит», – заключил Моисеев.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос утвердил в Военно-промышленной комиссии программу «Сфера», предполагающую создание спутниковой группировки из более чем 600 аппаратов. По замыслу авторов проекта, в систему «Сфера» войдут более 600 спутников связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.

              Ранее и. о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов заявлял, что спутники для «Сферы» планируется запускать кластерами на тяжелой ракете-носителе «Ангара-A5». По его словам, в рамках проекта в ближайшие годы планируется запустить 600 спутников. При создании системы «Сфера» будут использоваться суперкомпьютерные многопроцессорные системы, цифровые геоинформационные технологии и самообучающиеся нейросети, сообщал Севастьянов.

              Отметим, что орбитальная спутниковая группировка России по состоянию на май 2017 года состояла из 121 космического аппарата. Таким образом, реализация проекта «Сфера» увеличит число российских спутников примерно в пять раз.

              Напомним, в июле 2018 года президент России Владимир Путин поддержал создание отдельной федеральной целевой программы по проекту глобальной спутниковой системы «Сфера».

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