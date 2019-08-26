Эксперты оценили планы Роскосмоса по созданию группировки из 600 спутников

«Сфера» должна объединить большинство космических систем: от ГЛОНАСС до спутников персональной связи, и стать неким аналогом глобальных систем связи OneWeb и Starlink, которые направлены на создание космического интернета», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космоса Андрей Ионин, комментируя утверждение Военно-промышленной комиссией проекта спутниковой группировки «Сфера».

«Что касается реализуемости проекта из 600 спутников – в этом есть сомнения. Абсолютно непонятно, сколько на это надо денег, затраты на проект публично озвучивать не хотят. Но для этого нужны миллиарды долларов», – пояснил член-корреспондент Российской академии космонавтики, главный аналитик некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Андрей Ионин.

«В других странах такие проекты являются коммерческими и ориентированы на коммерческий рынок. У них есть бизнес-план, они его публично защищают и привлекают частные инвестиции. «Сфера» претендует на бюджетное финансирование и это проблема, так как есть сомнения в конкурентоспособности проекта и возможности его выхода на внешние рынки, даже если речь идет о рынках стран БРИКС и ШОС. То есть мы будем просто жечь деньги нашего бюджета в печке», – считает эксперт.

По его словам, при создании столь больших систем ключевым фактором является стоимость космического аппарата. «Если у вас два-три аппарата в системе, то расхождения в их стоимости не так страшны. Но когда их более 600 – нужно каждый лишний миллион долларов умножать на 600. OneWeb говорит, что они доведут стоимость своего аппарата до 1 млн евро, в нашем же случае это себе сложно представить», – продолжил аналитик.

«Кроме того, мы совершили большую ошибку, когда подсадили нашу космическую отрасль на западные комплектующие. Как только против России ввели санкции – мы оказались в том месте, где мы не хотим быть. У нас уже даже с группировкой ГЛОНАСС, которая больше нужна военным, а не гражданским, возникают проблемы. И в принципе понятно, что люди, которые ратуют за «Сферу», обещают восстановить всю микроэлектронику. Но они об этом говорят уже не одно десятилетие», – посетовал Ионин.

Схожего мнения придерживается и руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «Для того, чтобы создать 600 спутников, нужны большие деньги. Миллиарды долларов. Пока что эта группировка существует только в голове руководителей Роскосмоса», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.

По мнению эксперта, конкурировать с OneWeb и Starlink в наших условиях практически невозможно. «У нас опыта нет, производственной базы нет, никаких испытаний пока не сделано. У нас «Сферу» превратили в какую-то игрушку, которая под собой не имеет металла. Потому то, что проект согласовали в Военно-промышленной комиссии – еще ничего не значит», – заключил Моисеев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос утвердил в Военно-промышленной комиссии программу «Сфера», предполагающую создание спутниковой группировки из более чем 600 аппаратов. По замыслу авторов проекта, в систему «Сфера» войдут более 600 спутников связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.

Ранее и. о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов заявлял, что спутники для «Сферы» планируется запускать кластерами на тяжелой ракете-носителе «Ангара-A5». По его словам, в рамках проекта в ближайшие годы планируется запустить 600 спутников. При создании системы «Сфера» будут использоваться суперкомпьютерные многопроцессорные системы, цифровые геоинформационные технологии и самообучающиеся нейросети, сообщал Севастьянов.

Отметим, что орбитальная спутниковая группировка России по состоянию на май 2017 года состояла из 121 космического аппарата. Таким образом, реализация проекта «Сфера» увеличит число российских спутников примерно в пять раз.

Напомним, в июле 2018 года президент России Владимир Путин поддержал создание отдельной федеральной целевой программы по проекту глобальной спутниковой системы «Сфера».

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