ФСБ задержала за взятку замглавы Сибирского управления Ростехнадзора

Tекст: Вера Басилая

Виктор Бродт был задержан по подозрению во взяточничестве. По имеющимся данным, в декабре 2024 года он получил от директора Центра промышленной безопасности взятку в размере 400 тыс. рублей, передает ТАСС.

По версии следствия, оплата была связана с преднамеренным выявлением нарушений требований безопасности при проверке готовности к отопительному сезону котельных в Бийском районе Алтайского края. Это позволило заключить договоры на выполнение необходимых работ между МКУ «Управление по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту» и организацией, которую представлял взяткодатель.

Кроме того, Бродт способствовал подписанию заказчиком актов выполненных работ по этим договорам, хотя выявленные нарушения не были устранены в полном объеме.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски у главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко.

Главу Новочеркасска Юрия Лысенко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.