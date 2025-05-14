Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.0 комментариев
ФСБ задержала за взятку замглавы Сибирского управления Ростехнадзора
Заместителя главы Сибирского управления Ростехнадзора Виктора Бродта задержали по подозрению в получении взятки в 400 тыс. рублей, сообщили в УФСБ по Кемеровской области.
Виктор Бродт был задержан по подозрению во взяточничестве. По имеющимся данным, в декабре 2024 года он получил от директора Центра промышленной безопасности взятку в размере 400 тыс. рублей, передает ТАСС.
По версии следствия, оплата была связана с преднамеренным выявлением нарушений требований безопасности при проверке готовности к отопительному сезону котельных в Бийском районе Алтайского края. Это позволило заключить договоры на выполнение необходимых работ между МКУ «Управление по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту» и организацией, которую представлял взяткодатель.
Кроме того, Бродт способствовал подписанию заказчиком актов выполненных работ по этим договорам, хотя выявленные нарушения не были устранены в полном объеме.
Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски у главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко.
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