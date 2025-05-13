Задержан глава Новочеркасска Лысенко

Tекст: Антон Антонов

Власти Ростовской области сообщили, что оказывают необходимое содействие следственным органам. «Проводятся следственные действия», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что он подозревается в получении более 8 млн рублей взятки от застройщика.

По версии следствия, в 2024 году глава администрации при посредничестве подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и строительства там жилого дома, сообщает ведомство в Telegram.

«Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статьям о взятке в особо крупном размере. Против сотрудника администрации возбудили дело о посредничество во взяточничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей при строительстве укреплений на границе с Украиной. Врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что Корпорация развития Курской области стала супермонополией в регионе в период руководства Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова. Дедов также арестован.