Ущерб от удара дрона в Орле по дому насчитали в 180 квартирах

Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате инцидента 14 июня повреждения получили свыше 180 квартир, указали в администрации, передает ТАСС.

Изначально сообщалось о разрушениях почти в 100 жилых помещениях и повреждении 40 автомобилей. Жертвой атаки стал один человек, еще девять местных жителей получили ранения.

Сейчас уже запущены два лифта, более чем в половине поврежденных квартир выполнена замена оконных конструкций.

На объекте трудятся более 30 специалистов, которые параллельно восстанавливают кирпичную кладку лоджий. После закрытия теплового контура рабочие приступят к остеклению балконов.

Городская администрация выплачивает материальную компенсацию жильцам за поврежденные квартиры, автомобили и предметы первой необходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке украинского беспилотника на жилой дом в Орле погиб один человек. В результате этого налета повреждения получили десятки транспортных средств.