NYT: Стамбул превратился в мировую столицу танго

Tекст: Мария Иванова

Стамбул все чаще признается мировым центром танго, конкурируя с Буэнос-Айресом, Римом, Москвой и Сеулом, пишет The New York Times.

В турецком мегаполисе работает множество танцевальных школ, а количество милонг превышает показатели большинства городов за пределами Аргентины. Танго популярно в университетах, а местные мастера шьют специализированную обувь и наряды.

Бывший чемпион мира по танго Себастьян Хименес, посетивший Стамбул ради марафона и чемпионата La Turca, высоко оценил уровень местных танцоров. «Партнеры и партнерши живут танго как стилем жизни», – отметил аргентинский мастер. В июньском соревновании приняли участие 54 танцора из разных стран, борясь за путевку на августовский чемпионат мира в Буэнос-Айресе.

Среди участников были Озан и Тугче Буюкакинджиоглу, которые увлеклись танго пять лет назад. Супруги посвящают тренировкам около 30 часов в неделю, совмещая их с основной работой. Пара дошла до финала в трех категориях, однако главные призы достались танцорам из России и Британии.

История танго в Турции тесно связана с основателем республики Мустафой Кемалем Ататюрком, который сам увлекался бальными танцами. Современная волна популярности началась в 1990-х годах.

Эксперты объясняют турецкую любовь к танго врожденной музыкальностью, эмоциональной близостью местной музыки к аргентинским мотивам и мужественным характером танца, который привлекает турецких мужчин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за 11 месяцев прошлого года Турцию посетили свыше 50 млн иностранных туристов. Сами граждане республики из-за высоких цен на местных курортах все чаще выбирают отдых за границей.