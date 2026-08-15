Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России
Глава ОВА Федоров: Остановка «Запорожстали» является трагедией для Украины
Полная заморозка производственных процессов на предприятии «Запорожсталь» стала тяжелым ударом по экономике Украины, заявил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
По словам Федорова, прекращение работы ключевого комбината из-за повреждений обернулось серьезными экономическими проблемами для региона и связанных с ним предприятий, передает «Газета.Ru».
«Плательщик номер один в Запорожской области – это Метинвест. Для нас его остановка с экономической точки зрения – трагическая ситуация. Мы в коммуникации с Метинвестом, и мы будем помогать им всем, чтобы быстрее возобновить производство», – подчеркнул руководитель региона.
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В одном из цехов завода гнули металл для ракет «Фламинго».