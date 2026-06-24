  • Новость часаМИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
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    Британцы превратили разрыв с ЕС в национальное унижение
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    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
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    Херсонская область осталась без электричества
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    В Турции упал украинский беспилотник
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    4 комментария
    24 июня 2026, 08:39 • Новости дня

    МИД: Британия проигнорировала удары по Запорожской АЭС

    Захарова обвинила Лондон в отсутствии осуждения атак на Запорожскую АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти воздержались от критики украинских обстрелов атомной электростанции в Энергодаре на фоне подготовки многомиллионного контракта на поставку обогащенного урана для Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, официальный Лондон предпочел не замечать прямые атаки на Запорожскую АЭС и жилые кварталы Энергодара, передает РИА «Новости».

    «Ни слов осуждения, ни обеспокоенности на этот счет от Лондона так и не последовало», – подчеркнула дипломат. Она обратила внимание, что подобное молчание сохраняется на фоне новостей о расширении ядерного сотрудничества.

    Канцелярия уходящего британского премьера Кира Стармера ранее анонсировала поставки обогащенного урана украинской компании «Энергоатом». Контракт стоимостью 280 млн долларов рассчитан на два года, а его исполнителем выступит предприятие Urenco.

    В августе 2023 года Британия уже договаривалась с Киевом о закупке ядерного топлива на сумму 245 млн долларов. Всего с 2010 года украинская сторона заключила три подобных соглашения с данным поставщиком.

    Ранее Захарова допустила отправку предназначенного для Украины британского урана в третью страну.

    До этого Захарова сравнила киевский режим с обезьяной с гранатой из-за регулярных ударов по Запорожской АЭС.

    В прошлом году российское внешнеполитическое ведомство выразило разочарование отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки по станции.

    23 июня 2026, 18:17 • Новости дня
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине

    Путин назвал реалии на земле главной основой для переговоров по Украине

    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обозначил четыре базовых условия для мирных переговоров с Украиной.

    «На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Но будем исходить из того, что есть», – добавил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет «двигаться уверенно по всем направлениям», обеспечивая безопасность граждан и решая экономические вопросы как в регионах, так и в масштабах всей страны. Опорой для этого послужат стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления Вооруженных сил.

    В феврале 2025 года МИД России назвал стамбульский документ основой для обсуждения урегулирования конфликта.

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    23 июня 2026, 10:43 • Новости дня
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    @ E_V_Kovalchuk

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заочно предъявлено обвинение в террористическом акте пяти украинским военнослужащим, причастным к атаке беспилотника по автобусу с белорусскими детьми, сообщил Следственный комитет России.

    Следственный комитет России заочно обвинил в теракте украинских военных, причастных к удару по автобусу с детьми в Брянской области, передает РИА «Новости».

    Организованы мероприятия по объявлению фигурантов в международный розыск и их заочному аресту.

    «В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей)», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По данным следствия, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко. Они обеспечили целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке. Непосредственными исполнителями стали трое украинских военнослужащих: Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.

    Следователи продолжают устанавливать личности других соучастников преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Следственный комитет России возбудил по факту данного удара уголовное дело о террористическом акте. МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского фюрером

    Лавров: Запад назначил Зеленского на роль фюрера

    Лавров назвал Зеленского фюрером
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад назначил Владимира Зеленского на роль «фюрера», и этот образ «оказался заразным».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола по ситуации вокруг Украины подверг жесткой критике действия западных стран и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также указал, что европейские столицы сплачивают континент на основе русофобии. Он подчеркнул, что западные государства вручили неонацистские знамена украинскому лидеру, сделав его главным орудием в противостоянии с Москвой.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Лавров сообщил о создании Западом общеевропейской группы для физического нападения на Москву во главе с Владимиром Зеленским.

    В мае Сергей Лавров назвал украинского лидера современным фюрером нового европейского движения в поддержку нацизма.

    Комментарии (11)
    23 июня 2026, 11:46 • Новости дня
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти целенаправленно стремятся расширить зону вооруженного конфликта, пытаясь напрямую вовлечь в него Белоруссию, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва готова задействовать все меры для защиты главного союзника.

    По словам Лаврова, Киев пытается напрямую втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами», – заявил министр в ходе посольского круглого стола в Дипломатической академии.

    Лавров также подчеркнул, что Москва готова задействовать все предусмотренные договором меры для защиты Союзного государства. По его словам, Россия обеспечит безопасность своего главного союзника в случае возникновения такой необходимости.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес белорусского руководства, сделанные в конце прошлой недели , уже расценили как ультиматум в адрес Белоруссии.

    Президент республики Александр Лукашенко допустил начало войны с НАТО при вступлении страны в конфликт.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил западные страны о серьезных последствиях попыток втягивания Белоруссии в противостояние.

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    23 июня 2026, 20:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Следственного комитета установили личности заказчиков нападения на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью Первому каналу.

    «Расследуем. Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», – рассказал глава СК, передает ТАСС.

    Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского дрона по пассажирскому автобусу.

    Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала целью этой атаки втягивание Минска в конфликт.

    Позже российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пяти украинским военнослужащим.

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    24 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    Штурмовики ВСУ прозвали присылаемых мобилизованных «одноразками»

    В полку ВСУ «Скала» за полгода произошло 26 небоевых смертей мобилизованных

    Tекст: Антон Антонов

    В штурмовом полку ВСУ «Скала», где за полгода зафиксировали более 20 небоевых смертей, новобранцев сослуживцы цинично называли «одноразками», пишут украинские СМИ.

    «Новобранцев в полку называли «одноразки», намекая на скорую смерть в бою», – сообщают украинские СМИ.

    Расследование журналистов установило, что за последние полгода в этом штурмовом подразделении ВСУ произошло не менее 26 небоевых смертей мобилизованных.

    По данным журналистов, военные умирали во время подготовки и обучения с конца 2025 года до весны 2026 года. Большинство погибших скончались вскоре после мобилизации, уже на этапах первоначального обучения и слаживания подразделений.

    Официально причины смертей чаще всего объясняли пневмонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими болезнями. В расследовании подчеркивается, что эти случаи могли быть связаны с издевательствами и избиениями, которым подвергались новобранцы в полку «Скала».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий украинского батальона «Скала» умер в больнице после жестокого избиения сослуживцами.

    В Харьковской области на учебном полигоне 425-го отдельного штурмового полка «Скала» тело мобилизованного одессита со сломанными ногами обнаружили мертвым возле пункта дислокации части.

    Российские силовые структуры отметили практику в 425-м штурмовом полке «Скала» с отправкой новобранцев на передовую без подготовки, избиениями отказавшихся и использованием больных в отвлекающих подразделениях.

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    23 июня 2026, 12:18 • Новости дня
    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев

    Политолог Стремидловский: В Польше видят угрозу со стороны Украины

    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Однако пока в Варшаве не готовы признать необходимость смены курса, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее издание Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной.

    «Польские чиновники, отказываясь от украинских наград, зарабатывают политические очки», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он напомнил, что в Польше к украинцам и прежде было негативное отношение, но это не поддерживалось властью, медиа и лидерами общественного мнения. Теперь же все чаще и все более открыто звучат голоса, что украинцы – это не друзья польского народа.

    «То есть обществу фактически официально разрешили ненавидеть украинцев», – уточнил собеседник. По его мнению, накал конфликта между Варшавой и Киевом достигнет пика, когда Польша откажется быть логистическим хабом для переправки на Украину западной военной техники и предоставлять прочую помощь. Однако пока говорить об этом не приходится. Сейчас в республике очень сильна дискуссия, относительно того, какую геополитическую концепцию выбрать, добавил Стремидловский.

    «Один из вариантов предполагает ее вхождение в британский альянс стран Северной Европы и Прибалтики. При этом у Варшавы не самые лучшие отношения с той же Швецией. Среди других путей – концентрация усилий в рамках Веймарского треугольника (группа для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией), а также ставка на США», – детализировал политолог.

    «То есть польские политики находятся в той ситуации, когда они ломают голову над тем, что будет происходить в мире дальше и как в этой ситуации им не оказаться одним среди геополитических айсбергов, которые могут их раздавить, как это уже бывало в польской истории», – уточнил спикер. На этом фоне примечательны разговоры о возможной войне Варшавы и Киева.

    «Издание Mysl Polska, которое предрекает конфликт, – нишевое. При этом, я думаю, версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Как только местные ведущие издания начнут говорить об этом, тогда можно будет считать, что в Варшаве что-то меняется. Пока же в Польше не готовы признать необходимость смены курса», – заключил Стремидловский.

    Напомним, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться «война орденов». Теперь польские чиновники возвращают украинские награды. В частности, о таком решении сообщил вице-спикер сената страны Михал Каминьский. Он объяснил свой поступок действиями и высказываниями Владимира Зеленского. Политик выразил недоумение тем, что Украина продолжает искать национальных героев среди лиц, ответственных за трагические события в истории польско-украинских отношений.

    Отметим, в пятницу, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения названия «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест. Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В своем обращении через соцсети он упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю.

    Кроме того, от польского ордена Белого Орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

    Глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Навроцкого, сыронизировав над его именем. «Кароль – это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», – сказал Зеленский. Он сравнил действия польского президента с поведением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

    Оба лидера, по его мнению, занимались радикализацией общества для повышения собственных рейтингов. Зеленский объяснил действия Навроцкого намерением занять кресло премьер-министра республики в 2027 году вместо Дональда Туска. «Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки», – предупредил глава киевского режима.

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши, – ответил ему Навроцкий. – Все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты». Он отметил, что «не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются».

    На фоне этого скандала в Польше призвали готовиться к вероятной войне с Украиной. «Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом – даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы», – пишет издание Mysl Polska. Как отмечает автор материала, СВО рано или поздно закончится поражением Киева, при этом «у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира», а также огромная украинская армия, состоящая в основном из деморализованных солдат.

    В этих условиях, по мнению обозревателя, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша. «Единственный способ предотвратить это – наращивать собственный потенциал и снижать риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», – говорится в публикации.

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    23 июня 2026, 16:41 • Новости дня
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с правительством сообщил, что киевские силы перешли к тактике ударов по гражданским объектам и инфраструктуре страны из-за стремительного ухудшения своего положения на линии боевого соприкосновения.

    Во время оперативного совещания с членами правительства 23 июня президент Владимир Путин заявил о смене тактики Киева по мере ухудшения обстановки на фронте, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», – сказал Путин.

    «Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин объяснил переход ВСУ к террористическим методам неспособностью сдержать натиск российских войск.

    Главным мотивом атак по гражданской инфраструктуре президент назвал попытку раскачать российское общество.

    При этом глава государства выразил уверенность в полном провале планов противника по разобщению граждан страны.

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    23 июня 2026, 22:00 • Новости дня
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз

    Politico: Венгрия заблокировала новый этап переговоров Украины и Молдавии с ЕС

    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия стала единственной страной, выступившей против совместного документа Евросовета и ЕК для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС, сообщает Politico.

    Венгрия вновь тормозит переговорный процесс о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз. Будапешт стал единственным членом европейского объединения, выступившим против направления официального письма об открытии новых этапов дискуссий с Киевом и Кишиневом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Журналисты связывают этот шаг с прохладным отношением премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра к перспективам членства Киева. Ожидается, что вопрос попытаются утвердить повторно на следующей неделе.

    Ранее, в начале июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о согласовании всеми странами начала предметных дискуссий. Первый этап касался ключевых принципов Евросоюза, включая верховенство права и работу демократических институтов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр настоял на исключении пункта об ускоренном вступлении Украины из итоговой декларации Евросоюза.

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр заявил о необходимости закрытия 33 переговорных глав для полноправного членства Украины в Евросоюзе сроком до 15 лет.

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    23 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского навести порядок в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал «навести порядок» в Белоруссии.

    Российский дипломат выступил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии. Во время своей речи он обратил внимание на недопустимую риторику Киева в отношении Минска, передает РИА «Новости».

    «Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», – сказал Сергей Лавров.

    Кроме того, министр выразил слова поддержки гражданам Белоруссии. Это заявление прозвучало на фоне террористического акта, который совершили Вооруженные силы Украины в Брянской области.

    Ранее Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Несколькими днями ранее глава МИД России назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми в Брянской области спланированной акцией устрашения.

    До этого Сергей Лавров указал на чувство полной безнаказанности Владимира Зеленского.

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    23 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам

    Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре.

    По словам главы государства, противник пытается посеять неуверенность среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Знаете, наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил», – сказал российский лидер во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов, включая академии Минобороны, МЧС, ФСБ.

    «А то, что на фронте, они за скобки выносят. Ну, там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут идут. Придем туда, куда нужно», – добавил президент.

    Ранее Путин объяснил атаки украинских беспилотников желанием внести раскол в общество. По его словам, неспособная сдержать натиск российских войск армия противника прибегать к методам террора.

    Комментарии (10)
    23 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недавнее обращение украинского лидера направлено на эскалацию напряженности и полностью исключает возможность проведения мирных дипломатических встреч в ближайшем будущем, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул отсутствие реальных оснований для организации дипломатических контактов между сторонами, передает РИА «Новости».

    «Нет, такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», – заявил российский лидер.

    Президент добавил, что украинская сторона постоянно просит о личной встрече. «Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят:  мы хотим личных встреч. Ну и что? А через три дня удар по Старобельску. А как это понимать?», – добавил президент

    Ранее Путин счел послание Зеленского неприемлемым.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал это открытое письмо провокационным пиар-ходом.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о возможности приезда главы киевского режима в Москву для переговоров.

    Комментарии (3)
    23 июня 2026, 15:08 • Новости дня
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что российские войска наносят удары по позициям противника на фронте ежедневно.

    Во вторник президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками силовых ведомств заявил, что Вооруженные силы России ведут активные боевые действия на линии фронта, передает РИА «Новости».

    «Но там же долбят ребята (ВС РФ – прим. ВЗГЛЯД) каждый день, каждый божий день», – сказал глава государства.

    Владимир Путин подчеркнул, что вооруженные силы Украины наносят удары по гражданской инфраструктуре России. При этом украинское командование старается не обсуждать ситуацию непосредственно на фронте и собственное положение, фактически «вынося за скобки» происходящее там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о неспособности украинской армии сдержать натиск российских войск и о переходе противника к террористическим атакам по гражданским объектам и пассажирскому транспорту.

    Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств рассказал о катастрофической нехватке личного состава в ВСУ и ежемесячных потерях украинской армии на уровне около 40 тыс. человек.


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    23 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Исторический конфликт Варшавы и Киева ударил по польскому бизнесу

    Скандал из-за националистов поставил под угрозу форум по восстановлению Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатический скандал из-за чествования националистов рискует сорвать ежегодный экономический форум по восстановлению соседней страны в польском Гданьске, пишет Bloomberg.

    Обострение отношений между двумя государствами ставит под удар двустороннее сотрудничество, передает Bloomberg.

    Президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды. Причиной стало решение украинского лидера назвать воинскую часть в честь националистов, убивших около 100 тыс. поляков в годы Второй мировой войны.

    В ответ чиновники и три бывших президента вернули свои польские ордена. Премьер-министр Дональд Туск назвал конфликт стратегической ошибкой, способной навредить деловым связам. Конференция должна была помочь польскому бизнесу получить контракты на Украине, стоимость которых оценивается в 524 млрд долларов.

    «Поляки и украинцы не могут быть никем иным, кроме как партнерами или друзьями», – заявил глава киевского режима.

    Однако представители бизнеса предупредили, что текущий спор рискует лишить Варшаву выгодных сделок. Строительные фирмы рассчитывали стать бенефициарами инфраструктурных проектов после завершения СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию украинских националистов.

    В ответ украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига допустил отказ Киева от участия в конференции по восстановлению страны в Гданьске.

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    23 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин назвал теракты Киева бессмысленными для ситуации на фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру совершенно не способны изменить успешный ход продвижения российских войск, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством.

    Глава государства подчеркнул, что действия противника против мирного населения бессмысленны с военной точки зрения, передает ТАСС.

    «Все эти террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по автобусу с белорусскими детьми, по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», – заявил российский лидер.

    Он также добавил, что Вооруженные силы России продолжают уверенно продвигаться вперед. По словам президента, армия успешно освобождает один населенный пункт за другим.

    Ранее президент сообщил о переходе украинских сил к тактике ударов по гражданской инфраструктуре.

    Российский лидер объяснил такие действия неспособностью противника сдержать натиск Вооруженных сил России.

    Месяцем ранее Путин связал атаку украинских беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.

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