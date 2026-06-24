Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.0 комментариев
Беспилотник сопроводил сдавшегося бойца ВСУ к российским позициям
Дрон вывел оказавшегося в безвыходном положении солдата ВСУ для сдачи в плен
Военнослужащий украинской армии оказался в безвыходном положении на днепропетровском направлении и принял решение сложить оружие, последовав за российским дроном, сообщил командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр».
Офицер 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр» рассказал подробности инцидента. По его словам, подразделения регулярно используют агитационные листовки, которые сбрасываются с коптеров. Эти материалы призывают противника сохранить жизнь и прекратить сопротивление, передает РИА «Новости».
«Листовки применялись достаточно широко и показали свою эффективность. Были случаи, когда военнослужащие ВСУ принимали решение сдаться в плен», – сообщил командир взвода.
Он добавил, что именно такой эпизод недавно произошел на линии соприкосновения.
Оказавшись в сложной ситуации, украинский боец поднял руки. После этого аппарат направил мужчину прямо к расположению войск России, где того взяли в плен. По оценке командира, 40-летний солдат принял абсолютно правильное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне украинские солдаты на добропольском направлении сложили оружие под воздействием сброшенных с беспилотников агитационных листовок.
Месяцем ранее бойцы 81-й бригады ВСУ сдались в плен российскому дрону у села Закотное.