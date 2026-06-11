Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.0 комментариев
Бойцы ВСУ сдались в плен на добропольском направлении после сброса листовок
Украинские солдаты на добропольском направлении сложили оружие под воздействием агитационных материалов, сброшенных с российских разведывательных беспилотников, сообщило Министерство обороны.
Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» успешно применили тактику психологического воздействия на противника, передает РИА «Новости». Российские военнослужащие забросали позиции неприятеля призывами сложить оружие.
«Сдачей боевиков ВСУ в плен обернулось системное залистование позиций противника операторами войск беспилотных систем в составе группировки войск «Центр» на добропольском направлении СВО», – заявили в Минобороны.
Для выполнения задачи применялись разведывательные дроны со специальной системой сброса. Военные предварительно выявляли скопления живой силы, опорные пункты и места дислокации подразделений противника. После получения координат аппараты сбрасывали рулоны с агитацией, содержащей призыв к добровольной сдаче.
Представители министерства добавили, что использование беспилотников обеспечивает максимальный психологический эффект. Подобный метод доказал эффективность в снижении боевого духа украинских солдат, что подтверждается их регулярным переходом на российскую сторону.
В мае неизвестные с помощью беспилотников распространили пророссийские листовки в Сумах и Одессе.
В октябре прошлого года часть украинских военных сдалась в плен в Харьковской области из-за сброшенных агитационных материалов.
Осенью 2024 года двое бойцов ВСУ на Кураховском направлении сложили оружие после получения призывов с БПЛА.