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    Ближневосточный конфликт неожиданно помог Египту
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
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    Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана
    ЦИК России заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Армении
    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    2 комментария
    11 июня 2026, 11:21 • Новости дня

    Бойцы ВСУ сдались в плен на добропольском направлении после сброса листовок

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские солдаты на добропольском направлении сложили оружие под воздействием агитационных материалов, сброшенных с российских разведывательных беспилотников, сообщило Министерство обороны.

    Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» успешно применили тактику психологического воздействия на противника, передает РИА «Новости». Российские военнослужащие забросали позиции неприятеля призывами сложить оружие.

    «Сдачей боевиков ВСУ в плен обернулось системное залистование позиций противника операторами войск беспилотных систем в составе группировки войск «Центр» на добропольском направлении СВО», – заявили в Минобороны.

    Для выполнения задачи применялись разведывательные дроны со специальной системой сброса. Военные предварительно выявляли скопления живой силы, опорные пункты и места дислокации подразделений противника. После получения координат аппараты сбрасывали рулоны с агитацией, содержащей призыв к добровольной сдаче.

    Представители министерства добавили, что использование беспилотников обеспечивает максимальный психологический эффект. Подобный метод доказал эффективность в снижении боевого духа украинских солдат, что подтверждается их регулярным переходом на российскую сторону.

    В мае неизвестные с помощью беспилотников распространили пророссийские листовки в Сумах и Одессе.

    В октябре прошлого года часть украинских военных сдалась в плен в Харьковской области из-за сброшенных агитационных материалов.

    Осенью 2024 года двое бойцов ВСУ на Кураховском направлении сложили оружие после получения призывов с БПЛА.

    10 июня 2026, 20:33 • Новости дня
    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе

    Reuters: Экспортная инфраструктура Украины в Одессе практически разрушена

    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла. Сейчас доходы от сельхозэкспорта – существенная составляющая внешнеторгового дохода Украины.

    Российские удары по портам Украины в акватории Черного моря уже нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре и могут привести к существенному сокращению поставок, включая ключевые сельскохозяйственные товары страны. Об этом заявили в крупнейшем украинском аграрном объединении UAC, передает Reuters.

    По данным союза, через три порта Одесского узла проходит весь экспорт железной руды и более 90% аграрной продукции Украины. Доходы от сельхозэкспорта остаются одной из основных статей валютных поступлений страны в условиях конфликта.

    В организации отметили, что в последние месяцы атаки на портовую инфраструктуру заметно усилились – под удары попадают зерновые терминалы, а также мощности по хранению и экспорту подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла формируют основу украинского аграрного экспорта.

    «Ситуация в портах Одесского региона достигла критической точки. Систематические обстрелы уничтожают логистическое сердце Украины», – говорится в заявлении UAC. В союзе подчеркнули, что бизнес уже исчерпал финансовые резервы для постоянного восстановления поврежденных объектов.

    «Без государственной программы и поддержки международных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно», – отметили в организации. По оценкам Всемирного банка, потребности на восстановление транспортного сектора Украины к концу 2025 года оцениваются в 96,3 млрд долларов, около 60% потерь связано с нарушением доступа к портовой инфраструктуре.

    В UAC предупреждают, что при отсутствии восстановления экспортной логистики возможен обвал поставок, переполнение хранилищ и дефицит оборотных средств у фермеров перед новым посевным сезоном.

    «Это создает угрозу продовольственной безопасности Украины», – заявили в союзе.

    Несмотря на вооруженный конфликт, Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна: с начала сезона 2025/26 страна уже поставила за рубеж более 34 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 38,6 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года агентство Reuters сообщило о критическом падении экспортной выручки Украины из-за повреждения портовой инфраструктуры в Черном море. Газета The Wall Street Journal

    сообщала о полублокаде Одессы после ударов по инфраструктуре и угрозе для морского экспорта Украины. Военный корреспондент Александр Коц

    заявил о регулярных ударах ВС России по транспортной, портовой и энергетической инфраструктуре на юге Украины и снижении эффективности работы терминалов примерно на 50%.

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    10 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам

    Военкор Коц: Украина ударила по Чебоксарам ракетами «Фламинго»

    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина применила крылатую ракету FP-5 «Фламинго» при ударе по предприятию ВПК в Чебоксарах, заявил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что утром Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чувашии, целью стало предприятие военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. В результате попадания крылатой ракеты пострадали три человека. Сообщается, что по объекту была применена крылатая ракета FP-5 «Фламинго», заявил военкор.

    По данным Коца, по этому же оборонному предприятию украинская сторона уже наносила удар в начале мая ракетами того же типа. Тогда расчетам ПВО удалось сбить шесть FP-5, однако одна ракета все же прорвалась к цели. Коц заявил: «Таких обстрелов будет все больше».

    Он отметил, что Британия активно поставляет на Украину компоненты ракет для узловой сборки, при этом FP-5 назвал британской разработкой. По его словам, такие ракеты противник накапливает и намерен применять совместно с дальнобойными беспилотниками, которые должны «разряжать» системы ПВО и прикрывать подлет ракет к целям.

    Военкор считает, что Киеву фактически дали «зеленый свет» на применение любых видов вооружений по объектам на российской территории. Он напомнил, что заявленная дальность полета FP-5 «Фламинго» составляет 3000 км, теоретически позволяя поражать цели даже в Сибири, а боевой части массой 1000 кг достаточно для нанесения серьезных разрушений.

    Коц указал, что поначалу у украинской стороны возникали проблемы с боевым применением FP-5, ракеты сходили с маршрута и падали на старте. Однако, по его словам, украинские специалисты вместе с западными кураторами постепенно дорабатывают эти ракеты, и в будущем их перехват может стать сложной задачей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о боевых пусках крылатых ракет F-5 «Фламинго» по территории России в рамках операции Deep Strike.

    Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетному обстрелу. При ударе по Чебоксарам ранения получили три человека.

    Утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку по Чебоксарам с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотников, в результате которой были повреждены жилые дома и предприятие, погибли два человека.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    11 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Марочко: Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана

    Марочко: Российские войска вытеснили ВСУ из Старого Каравана в ДНР

    Марочко: Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Село Старый Караван на краснолиманском участке ДНР после выхода украинских подразделений перешло в серу зону, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последней информации, в населенном пункте Старый Караван уже нет украинских боевиков. Наши военнослужащие выдавили их. Село перешло в так называемую серую зону», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, украинские формирования оттянули силы и технику из Старого Каравана на запасные позиции в район Ольховских лесов. ВСУ, как отметил эксперт, сейчас очень активно применяют ударные и разведывательные дроны на данном участке.

    Марочко добавил, что российские военнослужащие постепенно продвигались в западном направлении от Старого Каравана, несмотря на серьезное сопротивление.

    Он уточнил, что противник широко использовал роботизированные комплексы и БПЛА, поэтому российские бойцы сосредоточились на выявлении и уничтожении огневых средств для более безопасного продвижения и дальнейшего освобождения территории ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ.

    Группировка российских войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений, завязав уличные бои и практически полностью заблокировав пути снабжения украинских подразделений.

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    11 июня 2026, 07:09 • Новости дня
    ФСБ нашла секретный заминированный склад с оружием НАТО под Красноармейском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отступающие украинские войска возле Красноармейска оставили тайник с западными гранатометами и пулеметами для проведения будущих диверсий, заявили в управлении ФСБ по ДНР.

    «Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении», – указали в ведомстве, РИА «Новости».

    Это оружие планировалось использовать в диверсионно-террористических целях.

    Внутри укрытия находились пять ручных гранатометов производства стран НАТО. Кроме того, силовики изъяли канадский и турецкий пулеметы, а также штурмовые винтовки из Германии и Италии. Все найденное оружие уже передано представителям Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая силовики изъяли под Красноармейском противотанковые гранатометы Javelin.

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    11 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    Украинские дроны повредили десять многоэтажек и пять частных домов в Севастополе
    Украинские дроны повредили десять многоэтажек и пять частных домов в Севастополе
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночного налета беспилотников в нескольких районах города пострадали десять многоэтажек и пять домов, а также автомобили и кафе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в Max рассказал о последствиях ночной атаки украинских беспилотников на Севастополь. По его словам, повреждения получили десять многоэтажек, пять частных домов, кафе и несколько транспортных средств.

    «Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов», – отметил глава города. Он уточнил, что в пяти частных домах пробиты крыши, а осколки повредили стены и фасады.

    В Гагаринском районе владельцы четырех автомобилей сообщили о нанесенном ущербе. Взрывная волна также выбила стекла в кафе на улице Репина. Падение обломков сбитых аппаратов спровоцировало пять возгораний в разных частях города, включая лесной массив, траву и автомобиль, а в районе Рыбацкого причала осколками была перебита газовая труба.

    Над Севастополем за ночь сбили 33 украинских беспилотника.

    При атаке на Севастополь одна женщина получила осколочное ранение и была госпитализирована.

    В среду украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    11 июня 2026, 02:55 • Новости дня
    Пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
    Пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Афипском Краснодарского края после падения обломков беспилотников начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщает региональный оперштаб.

    По данным оперштаба, в Северском районе продолжается отражение атаки БПЛА.

    «Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ», – сообщил оперштаб в «Максе».

    Кроме того, фрагменты дронов нашли по трем адресам в частном секторе. В одном домовладении загорелась хозпостройка, в другом взрывной волной выбило остекление. Также зафиксировано нарушение газовой магистрали, уточнили в оперативных службах. Никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых в четверг на подлете к Москве БПЛА выросло до 14.

    Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили свыше 20 украинских беспилотников, атаковавших Севастополь.



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    10 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 159 764 беспилотника, 661 ЗРК, 29 691 танк и другие бронемашины, 1732 боевые машины РСЗО, 35 292 орудия полевой артиллерии и минометов, 63 769 единиц спецтехники, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, за сутки ВС России поразили военно-морскую базу Украины.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспорта и энергетики.

    За прошлую неделю они нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.

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    10 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили военно-морскую базу Украины
    ВС России поразили военно-морскую базу Украины
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военно-морской базе Украины.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия, временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспорта и энергетики.

    За прошлую неделю они нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.

    Ранее российские войска поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ.

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    10 июня 2026, 23:48 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении десяти атаковавших Севастополь БПЛА
    Развожаев сообщил об уничтожении десяти атаковавших Севастополь БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили десять украинских беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев в «Максе» отметил, что уже сбито десять БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Глава города добавил, что военные уничтожают вражеские дроны различными средствами поражения, в том числе из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    11 июня 2026, 07:26 • Новости дня
    ВС России сожгли украинскую установку HIMARS на правом берегу Днепра

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ударный беспилотник ликвидировал американскую реактивную систему залпового огня HIMARS и группу военнослужащих на правом берегу Херсонской области, сообщил старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Грин».

    «Обнаружили одну из установок HIMARS, летая над правым берегом», – рассказал военный РИА «Новости».

    Неподалеку находилась группа солдат противника, координаты передали на пункт управления.

    Командование оперативно отработало информацию и направило ударный дрон. По словам бойца, американская техника была полностью сожжена вместе с обслуживающим ее расчетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале командир с позывным «Кавказ» заявил об уничтожении крупной украинской техники на берегу Днепра. В январе российский беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS в Черниговской области.

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    11 июня 2026, 00:57 • Новости дня
    Генштаб ВСУ признал невозможной массовую демобилизацию на Украине

    Начальник генштаба ВСУ Гнатов: Массовая демобилизация на Украине невозможна

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая демобилизация украинских военнослужащих сейчас невозможна из-за низких темпов мобилизации, сообщил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    «О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий… Пока невозможно разрешить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны», – сообщил Гнатов.

    Гнатов подчеркнул, что вопрос демобилизации является очень сложным и над ним постоянно ведется работа. По его словам, существует несколько вариантов решения, в том числе идея увольнения тех, кто служит с 2022 года, передает РИА «Новости».

    При этом Гнатов отметил, что возможность более широкого «освобождения» военнослужащих напрямую зависит от мобилизационных показателей. Чем выше будут показатели призыва, тем больше, по его словам, откроется возможностей для демобилизации тех, кто уже долго находится на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины рассматривало снижение квоты брони от мобилизации для сотрудников критически важных предприятий ради пополнения рядов ВСУ.

    Министерство обороны Украины изучает почти полную отмену брони от мобилизации с сохранением отсрочек только для работников оборонных предприятий.

    Первый замминистра обороны Иван Гаврилюк заявил о невозможности демобилизации до окончания военного положения по украинскому законодательству.

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    11 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении более 20 атаковавших Севастополь дронов

    Развожаев: Сбиты более 20 атаковавших Севастополь дронов

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили свыше 20 украинских беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – написал глава города в «Максе».

    Ликвидировано более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. Глава региона подчеркнул, что по предварительной информации пострадавших в результате налета нет.

    Он также призвал граждан не игнорировать правила безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отмены сигнала воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Развожаев заявил, что историческое полотно «Оборона Севастополя» будет воссоздано благодаря цифровизации материалов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 июня 2026, 03:51 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Краснодарский край пострадали три человека
    В результате атаки БПЛА на Краснодарский край пострадали три человека
    @ Министерство здравоохранения Краснодарского края/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Сейчас Краснодарский край отражает атаку врага. По всей территории объявлена беспилотная опасность», – заявил глава региона в «Максе».

    По его словам, обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный дом в Краснодаре, после чего началось возгорание. На месте работают оперативные и специализированные службы, проводятся аварийно-спасательные мероприятия.

    По предварительным данным, пострадали два человека, им оказывают всю необходимую помощь.

    Кондратьев также сообщил, что ночью атаке беспилотников подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений, пострадал один человек.

    Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Афипском Краснодарского края после падения обломков беспилотников начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

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    11 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Reuters указало на угрозу обвала украинского экспорта

    Reuters: Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта

    Tекст: Антон Антонов

    Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на крупнейшее украинское аграрное объединение UAC.

    Организация предупредила, что под удар попали ключевые мощности, обеспечивающие экспорт сельхозпродукции, передает Reuters.

    В последние месяцы Россия значительно усилила атаки по портовой инфраструктуре. В портах расположены десятки терминалов по перевалке зерна и масличных культур, часть из них принадлежит крупным иностранным компаниям, отмечает Reuters.

    UAC заявляет, что при утрате способности терминалов быстро восстанавливаться экспорт рухнет, зернохранилища переполнятся, а фермерам не будет хватать оборотных средств для следующих посевных кампаний.

    На Украину приходится значительная доля мирового экспорта зерна: в сезоне 2025/26 за рубеж уже отправлено более 34 млн тонн различных зерновых против 38,6 млн тонн за тот же период сезона 2024/25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский аграрный сектор заявил о критических повреждениях портов Одесского узла, обеспечивающих основную часть экспорта страны.

    Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельхозтоваров и полезных ископаемых.

    По данным The Wall Street Journal, удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы привели к полублокаде города и поставили под угрозу морской экспорт Украины.

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