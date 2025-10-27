Tекст: Ирма Каплан

Освобождение населенного пункта Тихое в Харьковской области проведено бойцами 136-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север».

После предварительного залистования местности в районе населенного пункта часть украинских боевиков сложила оружие и сдалась в плен. Остальные, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и бежали, сообщает Минобороны России.

Как рассказал заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Баку», противник не ожидал российских солдат, бежал, а свои же добивали их FPV-дронами, что подтверждают кадры объективного контроля.

«Проводили залистовывания местности, сбрасывали листовки. И есть пленные у нас», – добавил «Баку».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Военные подразделения сообщили об успехах не только в районе Тихого, но и на Хатненском участке фронта. Минобороны сообщило, что солдаты ВСУ были застигнуты врасплох при освобождении Тихого.