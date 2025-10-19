«Северяне» рассказали об успехе в районе Тихого и на Хатненском участке фронта

Tекст: Ирма Каплан

«Северяне продолжают продвижение на левом берегу реки Волчья в Волчанске, а также развивают успех в районе Тихого и на Хатненском участке фронта. Противник оказывает ожесточенное сопротивление и контратакует», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

По словам бойцов, командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого, так как полная утрата контроля над этим районом лишит ВСУ последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчья.

На левобережье Волчанска штурмовики группы зачистили порядка 30 зданий и при поддержке авиации ВКС России продвинулись на 350 м. На участке фронта Меловое-Хатнее группа войск «Север» продвинулась на 500 м в районе Отрадного. Ударами российской авиации уничтожены позиции ВСУ в районах Двуречанского и Бологовки.

На Сумском направлении штурмовые группы морской пехоты продвинулись по лесополосам на правом фланге наступления. Общее продвижение составило до 100 м. На Теткинском и Глушковском участках фронта российская авиация работала по позициям ВСУ в районе Рыжевки.

«Комбинированным ударом поражена стартовая позиция американской РСЗО «Хаймарс» в районе населенного пункта Владимировка Черниговской области. Уничтожена пусковая установка, автомобили сопровождения и до взвода личного состава противника», – доложили бойцы.

«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили два поселка в Харьковской области и днепропетровское Приволье.