Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.11597 комментариев
Минобороны: ВСУ были застигнуты врасплох при освобождении Тихого
Российские военные смогли неожиданно захватить населенный пункт Тихое Харьковской области после тщательно спланированной наступательной операции, сообщили в Минобороны России.
Как передает ТАСС, группировка войск «Север» внезапно для ВСУ приступила к наступлению и взяла под контроль Тихое Харьковской области. В Минобороны подчеркнули, что украинские военные не успели среагировать на стремительное продвижение российских штурмовых групп благодаря детальному планированию операции.
Заместитель командира штурмовой роты с позывным Гура заявил: «Начиная от командира отделения, заканчивая командиром бригады, благодаря им, их планированию, задача была выполнена. Населенный пункт Тихое был взят. Противник не ожидал данного наступления».
По словам Гуры, перед штурмом подразделения прошли предварительную подготовку и боевое слаживание, что усилило слаженность действий. Наступление велось одновременно тремя группами: одна включала бронированную гусеничную технику с десантами, вторая – мотогруппы на мотоциклах, третья действовала пешком.
Механик-водитель с позывным Фрол указал, что штурм был начат на рассвете. Он отметил значимость планирования командования: «Они планировали, уделяли внимание всем мелочам: сам командир бригады приезжал, когда мы готовили машины».
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Военные подразделения сообщили об успехах не только в районе Тихого, но и на Хатненском участке фронта. Росгвардия зафиксировала переброску пограничников ВСУ к Тихому для усиления позиций противника.