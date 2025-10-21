Российские войска освободили Ленино в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Красноармейска, Гришино, Торецкого, Новониколаевки, Димитрова, Вольного и Новопавловки в ДНР, а также Новогригоровки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 510 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Пролетарского, Садков, Павловки, Варачино и Андреевки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и механизированной бригад ВСУ рядом с Двуречанским и Волчанском в Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, три артиллерийских орудия и три склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Красного Лимана в ДНР, Куриловки, Петровки, Островского, Богуславки и Купянска в Харьковской области.

Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, два артиллерийских орудия и семь станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Берестока, Краматорска, Иванополья, Степановки и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, три бронемашины, включая немецкую машину пехоты Marder, шесть пикапов и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Приволья, Алексеевки, Егоровки в Днепропетровской области и Долинки в Запорожской области.

Противник потерял свыше 350 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку.

За день до этого они освободили Плещеевку в ДНР.

А в минувшую пятницу российские войска освободили два поселка в Харьковской области и днепропетровское Приволье.