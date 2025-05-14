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Обыски прошли у задержанного главы Новочеркасска по делу о взятке
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, которого задержали по подозрению в получении крупной взятки.
Обыски дома и в рабочем кабинете главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко прошли поздно вечером, передает РИА «Новости».
Следственный комитет по Ростовской области уточнил, что в 2024 году Лысенко через своего подчиненного получил от застройщика взятку на сумму свыше 8 млн рублей. Коррупционная схема предусматривала передачу земельного участка и строительство на нем жилого дома в обмен на организацию строительства школы за бюджетные средства и включение объекта в региональную программу развития территорий.
В отношении Лысенко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, а в отношении сотрудника администрации – по статье о посредничестве во взяточничестве. Сейчас следствие продолжает работу по делу, уточняя все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Новочеркасска Юрия Лысенко задержали по делу о взятке в особо крупном размере.