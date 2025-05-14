Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.11 комментариев
Президент Бразилии совершил короткую остановку в Москве
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил краткую остановку в Москве и уже покинул территорию России.
В посольстве Бразилии подтвердили: «Он (президент) сделал краткую остановку и уже покинул Москву». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее бразильское посольство официально объявило о планах президента Лулы да Силвы сделать техническую остановку в российской столице в ближайшее время.
Накануне Лула да Силва сообщил о намерении обсудить с Владимиром Путиным запрос Киева о возможных переговорах в Стамбуле 15 мая и составах делегаций.
Как сообщал CNN Brasil, во время встречи в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным бразильский лидер обозначил готовность стать посредником при возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине.