Лула да Силва передал Владимиру Путину просьбу Киева о переговорах

Tекст: Мария Иванова

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен прибыть в Москву после визита в Китай и обсудить с президентом России Владимиром Путиным просьбы украинских властей об организации переговоров в Стамбуле, сообщает ТАСС. На пресс-конференции в Пекине Лула да Силва заявил: «Когда я остановлюсь в Москве, я попытаюсь поговорить с Путиным [об этом]».

Бразильский лидер рассказал, что в ходе своего недавнего визита в Россию с 8 по 10 мая получил через министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйру официальную просьбу от главы МИД Украины передать пожелание Владимира Зеленского узнать о готовности Москвы к перемирию. Лула да Силва отметил, что сразу же сообщил об этом Владимиру Путину во время личной встречи в Москве, подчеркнув: «У меня была возможность поужинать с Путиным, и это было первое, о чем я спросил».

Владимир Путин 11 мая в Кремле вновь предложил Киеву начать прямые переговоры без предварительных условий, которые предлагается провести 15 мая в Стамбуле. Президент России также напомнил, что Россия ранее неоднократно объявляла перемирия, которые, по словам Путина, нарушались киевским режимом, в том числе трехдневное перемирие на время празднования 80-летия Победы.

Президент Украины Владимир Зеленский после призыва Дональда Трампа согласиться на переговоры объявил о своем намерении прибыть в Стамбул для возможного диалога. Ранее Зеленский настаивал на 30-дневном прекращении огня как условии начала переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что совместные предложения Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине способны заложить основу для всеобъемлющего диалога, который вернет мир в Европу.

Ранее Лула да Силва обозначил готовность выступить посредником в возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

После визита в Москву президент Бразилии объявил о переговорах в Пекине и Париже по поиску мирного решения конфликта на Украине.