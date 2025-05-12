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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    11 комментариев
    12 мая 2025, 11:47 • Новости дня

    Лула да Силва предложил стать посредником в переговорах по Украине

    Президент Бразилии предложил себя посредником между Россией и Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным обозначил готовность стать посредником при возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине, пишет CNN Brasil.

    Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 9 мая президент Бразилии Лула да Силва предложил свою кандидатуру в качестве посредника в потенциальных переговорах между Россией и Украиной, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на специального советника президента Бразилии по международным делам Селсу Аморима.

    По его словам, бразильское правительство отстаивает идею о том, что крайне важно как можно скорее гарантировать «возможный мир» в войне на Украине, так как это будет лучше, чем искать «идеальный мир».

    «Нет смысла думать об идеальном мире, если он никогда не наступит. Это возможный мир, который естественным образом учитывает интересы. А затем события, которые может предвидеть народ через 10 или пять лет», — сказал Аморим, имея в виду обсуждение деталей и территориальных вопросов позже.

    По мнению дипломата, Евросоюз должен сыграть основополагающую роль при любом варианте мирных переговоров, так как «европейцы в значительной степени ответственны».

    «Европейцы создают впечатление, что окажут неограниченную поддержку (Украине). И я не думаю, что это произойдет. Я не говорю, что это правильно или неправильно, но я не думаю, что это произойдет», – сказал он.

    Аморим напомнил, что Европейский Союз изо всех сил пытается решить свои основные внутренние проблемы, такие как иммиграция и социальные расходы, но постоянно отвлекается на что-то стороннее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 9 мая провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Президент Бразилии также заявил о планах обсудить урегулирование ситуации на Украине с Китаем и Францией и осудил вооружение Европы и ее союзников.

    11 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по Рыльску Курской области

    Три человека пострадали при обстреле гостиницы в Рыльске Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела гостиницы на въезде в Рыльск были ранены три человека, а здание получило серьезные повреждения.

    Как передает ТАСС, по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате которого была повреждена гостиница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором – гостиничные номера. По предварительной информации, три человека получили ранения».

    Гостиница, оказавшаяся под ударом, находилась на въезде в город. На первом этаже здания работала автомойка, второй этаж занимали гостиничные номера. Трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате попадания боеприпаса ВСУ выгорел Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области.

    В селе Гуево Суджанского района Курской области две женщины получили осколочные и резаные раны после удара дронами по населенному пункту.

    Пятилетняя девочка была ранена при сбросе взрывного устройства с дрона на машину в поселке Хомутовка Курской области, серьезной угрозы ее жизни нет.

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    11 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах

    Захарова указала на непонимание Киевом сути предложения Путина о переговорах

    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России Владимира Путина по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

    Захарова подчеркнула, что на Банковой плохо ознакомились с текстом заявления Путина и многочисленными комментариями мировых политиков и СМИ, которые поддержали инициативу российской стороны. По словам Захаровой, президент Путин четко обозначил порядок действий: вначале обсуждение первопричин конфликта, после чего возможно обсуждение перемирия. Она добавила: «Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (24)
    11 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине

    Кремль: Эрдоган поддержал предложение Путина по переговорам в Стамбуле

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, говорится на сайте Кремля. Главной темой беседы стала инициатива российского президента о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая.

    Эрдоган в ходе разговора полностью поддержал предложение Путина и подчеркнул, что Турция готова предоставить стамбульскую площадку. По его словам, турецкая сторона окажет «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира».

    Путин также рассказал своему турецкому коллеге о прошедших в Москве мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, и о международных контактах на высшем уровне, состоявшихся в эти дни. Помимо этого, лидеры России и Турции отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества, в том числе по крупным совместным энергетическим проектам.

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    Коментарии (11)
    11 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

    Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр сообщил об отмене запланированных на 12 мая переговоров с Украиной по вопросу венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Причиной стало то, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже в адрес двух бывших военных, заявив о работе на Венгрию и сразу раскрыв это в СМИ.

    Мадьяр отметил: «Вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств».

    Он обратил внимание, что действия Киева ставят под сомнение искренность его намерений идти на компромисс по спорным вопросам. Вместе с тем, по словам Мадьяра, Будапешт остается открытым для диалога и готов обсуждать решение ситуации в будущем.

    До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Между тем МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала.

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    11 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина

    Ветеран Великой Отечественной войны рассмешил Путина шуткой про здоровье и деньги

    Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал журналисту о коротком разговоре с президентом России Владимиром Путиным после парада Победы на Красной площади.

    Жучков уточнил, что беседа произошла после торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы. По словам ветерана, Путин поинтересовался у него самочувствием. Ветеран ответил: «Здоровья, как и денег, много не бывает». Президент засмеялся на этот ответ, отметил Жучков, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что после парада Победы президент России подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.

    Напомним, на центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года. Газета ВЗГЛЯД рассказала, что за ветераны сидели рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы.

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    11 мая 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин прослезился при просмотре фрагментов нового кино о войне
    Путин прослезился при просмотре фрагментов нового кино о войне
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время посещения Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин не смог сдержать слез, когда смотрел финальные кадры нового военного фильма.

    Кадры, на которых президент России Владимир Путин прослезился во время просмотра фрагментов нового фильма о войне, были опубликованы корреспондентом Павлом Зарубиным в Telegram-канале, передает ТАСС. Путину показали тизер картины «В списках не значился» во время его посещения Музея Победы на Поклонной горе, где проходил марафон «Знание. Первые».

    В финальной сцене кинопоказа Путин внимательно следил за происходящим на экране. На публикуемых кадрах видно, что у президента на глазах появились слезы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Музее Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали отрывки из фильма «В списках не значился», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    12 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево задержаны 23 человека, среди которых оказались пятеро полицейских.

    Как передает ТАСС, по уголовному делу о кражах и мошенничестве в отношении участников спецоперации в Шереметьево арестованы 23 человека, включая пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Обвиняемые проходя по статьям 158 и 159 УК РФ, а также по статье 210 УК РФ – организация преступного сообщества.

    По данным следствия, в преступную схему были вовлечены таксисты и полицейские, которые помогали находить жертв среди военных. Один из полицейских, являясь оперуполномоченным, отказывал потерпевшим в возбуждении дел. Один из лидеров группы, Алексей Кабочкин, также был задержан ранее вместе с другими обвиняемыми.

    Ранее сообщалось о меньшем числе арестованных. Следствие продолжает выяснять обстоятельства, идет проверка в отношении руководства транспортной полиции аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для шестерых обвиняемых по делу о хищении денег участников спецоперации на Украине, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве, когда стоимость поездок на такси для бойцов искусственно завышали в десятки раз. Злоумышленники также звонили гражданам под видом представителей военной прокуратуры, чтобы убедить их передать наличные курьерам для якобы защиты сбережений.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (33)
    12 мая 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS

    Российские военные выследили и уничтожили обстрелявшие Рыльск HIMARS

    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

    Российские военные выследили и уничтожили американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые обстреляли город Рыльск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер».

    Как сообщили в группировке «Север», удар по Рыльску был нанесен из района деревни Нагорновка в Сумской области на Украине. После атаки российский разведывательный дрон зафиксировал перемещение украинской техники.

    По обнаруженным HIMARS были нанесены точечные ракетные удары силами ракетчиков и ВКС России. В результате установки были уничтожены.

    Ранее по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате атаки пострадала гостиница, три человека получили травмы.

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    11 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Администрация Эрдогана заявила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Об отсутствии каких-либо данных о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского 15 мая сообщили в администрации президента Турции, передает РИА «Новости».

    Представитель администрации подчеркнул в ответ на вопрос журналистов: «У нас нет такой информации».

    Ранее президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (4)
    11 мая 2025, 15:49 • Новости дня
    В Турции заявили о быстрой подготовке переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле может занять минимальное время после согласования позиций сторон.

    Организация и проведение возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле не потребует много времени, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития. По его словам, Турция обладает опытом как международный центр для урегулирования конфликтов и готова заняться организацией переговоров по мере появления конкретики от сторон.

    Представитель партии заявил: «Думаю, это (организация и проведение переговоров по Украине в Стамбуле – ред.) не займет много времени. У Турции, как мирового центра где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 12:11 • Новости дня
    Фицо заявил о желании Запада продолжать конфликт на Украине
    Фицо заявил о желании Запада продолжать конфликт на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил заинтересованность ряда западных государств в затягивании конфликта на Украине, аргументируя ими отказ от переговоров.

    Многие западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА «Новости». «Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», – заявил он журналистам в воскресенье.

    Фицо отметил, что именно эта позиция стала причиной несогласия ряда государств на проведение прямых переговоров между Россией и Украиной. Премьер Словакии добавил, что верит в возможность изменения такого подхода.

    Он подчеркнул, что решение о переговорах должно оставаться за Москвой и Киевом: если стороны заинтересованы в диалоге, они должны сами его вести. Фицо напомнил, что Запад уже срывал мирные переговоры между Россией и Украиной в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Мирошник: Зеленский использует идеи о прекращении огня для перевооружения ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Мирошник отметил, что в ответ на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле украинская сторона выдвинула новые предусловия, передает РИА «Новости».

    Мирошник подчеркнул: «Зеленский предлагает: вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам». Он задался вопросом, является ли такое поведение согласием на начало переговоров без условий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

    Коментарии (2)
    12 мая 2025, 10:07 • Новости дня
    ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно использовали новый тяжелый FPV-дрон «Вобла» для точечных ударов по укрепленным позициям украинских войск у Антоновского моста.

    Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» впервые успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла» против позиций ВСУ, передает РИА «Новости». Новый дрон был собран из пяти отдельных аппаратов на специально спроектированной раме, которую изготовили сами военные техники.

    По словам военного техника с позывным «Мультик», конструкция состоит из четырех дронов, закрепленных по краям рамы и выполняющих функции моторов, а центральный пятый дрон становится «мозгом» устройства, отвечая за управление, передачу видео и работу камеры. «Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием "Вобла"», – рассказал он.

    Дрон способен поднимать полезную нагрузку от семи килограммов. Основное назначение «Воблы» – доставка противотанковых мин и других тяжелых взрывных устройств для уничтожения командных пунктов БПЛА противника и долговременных огневых точек.

    В лаборатории подчеркнули, что оператору для управления дроном не требуется специальной дополнительной подготовки, а на сборку одного такого устройства уходит не более суток. С помощью «Воблы» уже были поражены укрепленные огневые точки ВСУ возле Антоновского моста под Херсоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для нужд армии. Глава государства также призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах. Минтранс России анонсировал введение нового класса воздушного пространства для эксплуатации дронов.

    Коментарии (3)
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    Переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих»

    Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле переговоры по Украине. Его инициатива получила позитивные отклики как со стороны Дональда Трампа, так и со стороны Тайипа Эрдогана. В чем заключается суть этого предложения и почему оно лишает смысла хамские ультиматумы европейской «коалиции желающих» в адрес России? Подробности

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    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке

    «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности

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    В Латвии собрались топтать ногами память о советских воинах

    Крупный скандал пытаются замять в Латвии: вскоре после открытия закрыт музей, вход в который выложен из остатков памятников советским солдатам, погибшим здесь во время Великой Отечественной. Местные власти озвучивают свои оправдания, но в реальности их задумка оскорбить Россию простирается вплоть до событий украинской спецоперации. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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