Президент Бразилии предложил себя посредником между Россией и Украиной

Tекст: Ирма Каплан

Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 9 мая президент Бразилии Лула да Силва предложил свою кандидатуру в качестве посредника в потенциальных переговорах между Россией и Украиной, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на специального советника президента Бразилии по международным делам Селсу Аморима.

По его словам, бразильское правительство отстаивает идею о том, что крайне важно как можно скорее гарантировать «возможный мир» в войне на Украине, так как это будет лучше, чем искать «идеальный мир».

«Нет смысла думать об идеальном мире, если он никогда не наступит. Это возможный мир, который естественным образом учитывает интересы. А затем события, которые может предвидеть народ через 10 или пять лет», — сказал Аморим, имея в виду обсуждение деталей и территориальных вопросов позже.

По мнению дипломата, Евросоюз должен сыграть основополагающую роль при любом варианте мирных переговоров, так как «европейцы в значительной степени ответственны».

«Европейцы создают впечатление, что окажут неограниченную поддержку (Украине). И я не думаю, что это произойдет. Я не говорю, что это правильно или неправильно, но я не думаю, что это произойдет», – сказал он.

Аморим напомнил, что Европейский Союз изо всех сил пытается решить свои основные внутренние проблемы, такие как иммиграция и социальные расходы, но постоянно отвлекается на что-то стороннее.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 9 мая провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

Президент Бразилии также заявил о планах обсудить урегулирование ситуации на Украине с Китаем и Францией и осудил вооружение Европы и ее союзников.