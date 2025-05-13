Лула да Силва назвал предложения Бразилии и Китая по Украине шагом к миру

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, достигнутые договоренности между Пекином и Бразилиа нацелены именно на политическое разрешение кризиса на Украине, передает ТАСС.

Бразильский президент подчеркнул: «Общие договоренности между Бразилией и Китаем, нацеленные на политическое урегулирование кризиса на Украине, создают основу для всеобъемлющего диалога, который позволит вернуть мир в Европу».

Это заявление прозвучало по итогам его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее глава МИД Китая Ван И указал на сильное расхождение позиций Москвы и Киева по ключевым вопросам украинского урегулирования. Пекин выразил поддержку любым инициативам по мирному урегулированию конфликта на Украине и подтвердил готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.