Рогозин сказал, что Россия может дать Китаю взамен на электронику

В рамках российско-китайского сотрудничества в космической сфере Роскосмос может приобрести в Китае часть необходимой радиоэлектроники, а Россия – поставить КНР ракетные двигатели и выводить китайские спутники, сообщил глава госкорпорации Дмитрий во время проведения авиасалона МАКС-2019 в Жуковском.

«Сотрудничество может быть самым разным – от выведения нашими ракетами космических аппаратов Китая в случае развертывания многоспутниковой группировки до возможных поставок ракетных двигателей со стороны России. Со стороны Китая, соответственно, поставка части радиоэлектронной техники, которая нам может подойти и в которой мы можем нуждаться», – цитирует Рогозина ТАСС.

Помимо этого, совместная работа может проводиться также в сфере национальных навигационных систем. «Это и сотрудничество в сфере взаимодействия ГЛОНАСС и навигационной системы «Бейдоу», размещение станций наших в Китае и китайских – на территории Российской Федерации", – отметил глава Роскосмоса.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября, в нем принимают участие 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Ранее в Роскосмосе рассказали о планах по созданию российско-китайской обитаемой орбитальной станции.