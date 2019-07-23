В Роскосмосе рассказали о совместной с Китаем станции

Россия совместно с Китаем рассматривают возможность сотрудничества в создании пилотируемой космической станции, рассказал статс-секретарь заместитель генерального директора госкорпорации Роскосмос Сергей Дубик.

«У нас есть проекты в области двигателестроения, в области создания обитаемой орбитальной станции», – цитирует его РИА «Новости».

Также стороны планируют сотрудничать в отслеживании космического мусора. В скором времени планируется подписать соглашение.

«Мы сейчас с ними подписываем протокол о контроле мусора в космическом пространстве нашими средствами слежения и китайской народной республики», – сказал он.

Ранее Россия, Китай и Евросоюз начали разработку проекта станции на Луне.

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