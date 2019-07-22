Россия, Китай и Евросоюз начали разработку проекта станции на Луне

Национальное космическое управление Китая (НКУК) планирует вместе с Россией и Евросоюзом проработать план по созданию исследовательской станции на Луне, заявил замглавы ведомства У Яньхуа.

Стороны собираются обсудить задачи по осуществлению совместной работы по проекту, согласовать конструкторские особенности будущей станции, отметил Яньхуа, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В Центре лунных исследований и космических программ при НКУК пояснили, что окончательный вариант документа от всех сторон будет готов через 2-3 года. Для этого создадут специальный межправительственный координационный комитет.

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый полет к Луне и высадку на ней первых россиян планируется осуществить в 2030 году. В госкорпорации подчеркнули, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле.