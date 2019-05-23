Анонсирована высадка российского космонавта на Луну

Пилотируемый полет к Луне и высадку первых россиян на планете планируется осуществить в 2030 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В 2029 году российский экипаж должен совершить облет вокруг Луны, годом позже планируется разместить на ней модули для жизни и работы космонавтов, передает РИА «Новости».

Вместе с тем Рогозин отметил, что использование Луны в промышленных масштабах – неосуществимая задача.

«Я не очень верю в промышленное использование Луны», – сказал Рогозин, назвав такие идеи «прожектерством».

Затронул глава Роскосмоса и американскую лунную программу, назвав ее «шараханьями» между проектами.

«Возьмите лунную программу США – это же сплошные шараханья: то они туда летят, то сюда», – заявил он.

По мнению Рогозина, лунная гонка, которую Вашингтон пытается навязать России и Китаю, на деле является соперничеством между Демократической и Республиканской партиями.

«Трампу надо доказать, что make America great again, и для этого ему нужно return to Moon», – отметил руководитель Роскосмоса.

Ранее в Роскосмосе рассказали подробности планируемого полета на Луну.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия готова вступить в лунную гонку с Китаем и США.