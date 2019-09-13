Интерпол отреагировал на запрос о Смоленкове

В пресс-службе Интерпола в ответ на просьбу подтвердить получение российского запроса о якобы информаторе американских спецслужб Олеге Смоленкове посоветовали обратиться к «соответствующим национальным органам».

«Когда и если одна из стран-членов организации делится информацией с Интерполом, это остается в собственности этой страны. Интерпол не предоставляет информации о конкретных случаях или лицах, за исключением особых обстоятельств и с одобрения затронутой страны», – передает РИА «Новости» заявление Интерпола.

«В том, что касается вашего запроса, мы советуем вам обратиться к соответствующим национальным властям», – говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва запросила Интерпол о местоположении Смоленкова.

Напомним, по информации американских СМИ, в 2017 году из России якобы был «эвакуирован» шпион, работавший на Вашингтон. В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации. Однако выяснилось, что его уволили внутренним распоряжением, информация о его доступе к данным спецслужб опровергнута.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «шпионской истории» вокруг Смоленкова.

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