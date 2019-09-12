Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова

Москва запросила Интерпол о местоположении «шпиона ЦРУ» Олега Смоленкова, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Спустя два года [после пропажи Смоленкова] американские же средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эта информация, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. И в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов Америки», – пояснила Захарова.

Она отметила, что сразу же после пропажи Смоленкова вместе с семьей в 2017 году было возбуждено уголовное дело.

При этом в МИДе считают «шпионский скандал» вокруг Смоленкова классической пропагандой против нынешнего президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Захарова пояснила, что журналисты телеканала CNN, который распространил сведения о «шпионе», не обращались в МИД России.

«Казалось бы, после материала о «вывозе» из России информатора спецслужб США мы должны были бы увидеть корреспондентов CNN, которые стали авторами очередной нетленки, но, это покажется странным, вы свидетели – CNN сегодня не с нами. Более того, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что и до подготовки материала, и после его публикации к нам CNN с вопросами не обращалось, хотя корпункт многочисленный, работает исправно», – подчеркнула она.

Американские СМИ сообщали, что в 2017 году из России якобы был «эвакуирован» шпион, работавший на Вашингтон. Это было связано якобы с тем, что ЦРУ опасалось, что его может выдать президент Дональд Трамп.

В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации. Однако выяснилось, что его уволили внутренним распоряжением, информация о его доступе к данным спецслужб опровергнута.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «шпионской истории» вокруг Смоленкова.