Кремль опроверг сообщения о доступе «американского шпиона» Смоленкова к данным спецслужб

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что называемый американским шпионом Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.

«Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу. Несколько лет он точно работал», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о работе Смоленкова в аппарате помощника главы России Юрия Ушакова и доступе к секретным данным.

«Он работал в администрации президента, да, действительно, был уволен, да, действительно. Он не относился к категории высоких или высших должностных лиц», – добавил Песков.

Он добавил, что Кремлю неизвестно, был ли называемый шпионом США Смоленков агентом ЦРУ.



«Что касается работы под носом у кого-то иностранных шпионов, позвольте мне оставить это без комментария. В данном случае констатирую, что был такой сотрудник, он был уволен, а был он шпионом, не был он шпионом – это нам неизвестно. Это вопрос специальных служб. Они делают свое дело», – сообщил Песков, отвечая на вопрос, последуют ли организационные выводы в связи с данной ситуацией.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России.

Телеканал NBC сообщил, что «информатор» проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал сообщает, что не раскрывает его имени из соображений безопасности.

Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

В МИД заявили, что «такого бреда CNN еще не придумывала». В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции» и «предположения CNN».

Напомним, во вторник Песков подтвердил, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением.

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