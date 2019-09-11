Милонов: Дарвин не сомневался в происхождении человека от Бога

«Дарвин совершенно не был атеистом, более того, он был христианином. В том, что Дарвин не сомневался в происхождении человека от Бога, нет никаких сомнений», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на слова отца Димитрия Смирнова, назвавшего теорию Дарвина «совершенно ненаучной».

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что теорию Дарвина «исковеркали тетки со строгими лицами из методического кабинета районного отдела народного образования (РОНО) в 1956 году».

«Церковь не отрицает эволюцию, некое изменение биологических видов. Астрофизика, физика, даже самые атеистически настроенные ученые сошлись в едином мнении, что текст Книги Бытия о сотворении мира – совершенно правильный, и соответствует представлениям как ученых, так и богословов о сотворении мира: из ничего появилась Вселенная вопреки всем известным законам физики», – рассказал Милонов.

Депутат призвал не бежать от вопроса эволюции «как черт от ладана», но при этом «искажать ее в атеистическую сторону тоже не надо». «Безусловно, биологические виды развивались, но самим фактом своего существования геном человека является лучшим миссионером, говорящим о Боге. То есть я за идею креационизма, потому что я не знаю иных других теорий, которые могли бы как-то с претензией на комплексность рассказать о происхождении жизни на Земле», – убежден Милонов.

Депутат напомнил, что наука не нашла связующих звеньев между мертвой и живой частями природы, образно говоря – между бездушным камнем и живым существом.

«Где промежуточная стадия формирования генома? Ее нет по определению. Пришли в тупик с искаженной теорией эволюции и поэтому уже стали использовать другие фантастические теории. Нужно понять, что Господь создал землю, и наука еще не может это описать. Люди еще недостаточно хорошо изучили все законы физики, химии, не все могут доказать. И многие вещи мы пока просто принимаем на веру, как Фома неверующий, а позднее, конечно, изучим», – подытожил Виталий Милонов.

На ваш взгляд Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь? Теории эволюции Дарвина

Теории креационизма (Божьим промыслом)

Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

Другой (указать в комментарии)



Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал теорию ученого Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной». «Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», – заявил Смирнов.

Это не первое резонансное выступление священника. В конце прошлой недели Смирнов назвал русских мужчин «национальной трагедией». Но отметил, что среди них встречаются настоящие мужчины, например, такой «штучный товар», как спецназовцы, которые способны заступиться за женщину на улице. «А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха – ну их нет в природе!» – заявил священник.

В июле Смирнов утверждал, что женщины «слабее умом, чем мужчины». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что слова священника вызывают протест и недоумение.