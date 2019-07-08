В РПЦ заявили, что мужчины умнее женщин

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины», но терпеливее.

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», – передает «Интерфакс» заявление священника, сделанное в эфире радио «Радонеж».

При этом Смирнов отметил, что «женщина гораздо более терпелива и в ней больше любви».

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, нужна ли Русской православной церкви реформация.