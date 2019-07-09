Москалькова объяснила протоиерею Смирнову особенность женского ума

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что слова священника Дмитрия Смирнова о «слабости» женского ума вызывают протест и недоумение.

«(Это заявление) вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть, это педагоги, большая часть – женщины», – передает РИА «Новости» слова омбудсмена.

По ее словам, даже в правоохранительной системе, в частности, следственных органах, более половины сотрудников составляют женщины.



«Но интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание», – заключила Москалькова.

Напомним, в понедельник глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины».

Позже он объяснил свои слова.