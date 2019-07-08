Священник объяснил свои слова об интеллекте женщин

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что мужчины умнее женщин. Он утверждает, что женщины старательнее и «лучше работают за конвейером».

«Их слабость ума не в том, что они глупее. Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят», – передает его слова «Комсомольская правда».

Он отметил, что это нельзя называть глупостью, и на этот счет нужно проводить исследования.

«Есть и дети с гениальным проявлением ума. Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют. Женский ум для другого создан. Женщина лучше работает за конвейером. А мужчина – не в состоянии», – сказал он.

Ранее он заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины».