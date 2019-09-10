Протоиерей Смирнов выступил против теории Дарвина

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал теорию Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной», отметив, что она «абсолютно не подтвердилась».

Смирнов выступил на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России», прошедшей в Москве при поддержке Императорского православного палестинского общества.

«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», – передает РИА «Новости» слова Смирнова.

Он добавил, что выбор сегодня стоит такой: «либо принять библейское учение» о создании человека и всей Земли Богом, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».

По его словам, в рамках данных научных концепций семья рассматривается как общественный «институт», но при этом «институтом» является, например, прокуратура или армия, а «то, что создано самим Богом, это не институт, и семья – это не институт».



«В Писании сказано: «мужчину и женщину сотворил их». Сказано о Боге. Что, Бог создал новый институт? Человек – это семья. Христиане веруют в Святую Троицу. Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек – тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя... Это не институт – это творение Божие», – сказал Смирнов.

Напомним, ранее священнослужитель ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров рассказал, что общался с британским ученым Чарльзом Дарвином и смог переубедить его в вопросе теории эволюции.

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