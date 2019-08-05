Священник РПЦ рассказал, как заставил Дарвина раскаяться в теории эволюции

Священнослужитель ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров рассказал, что общался с британским ученым Чарльзом Дарвином и смог переубедить его в вопросе теории эволюции.

«В Вестминстерском аббатстве я недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, мне было интересно с ним поговорить. «Чарльз, как тебе там?» – обращался я к надгробию. Что вы думаете, я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я ее выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь», – рассказал Владимиров в эфире канала «Спас», передает Ura.ru.

Священнослужитель также заявил, что в научном сообществе становится больше противников теории эволюции, просто ученые, придерживающиеся такой позиции, не решаются заявлять об этом открыто.

В 2016 году Владимиров требовал исключения рассказов писателей Антона Чехова и Ивана Бунина из школьной программы, так как они «не подходят для формирования идеала семьи».

В январе протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов заявлял, что Русская православная церковь давно практикует лечение гомосексуализма.