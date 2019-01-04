В РПЦ рассказали о практике лечения гомосексуализма

Протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов рассказал в СМИ, что Русская православная церковь давно практикует лечение гомосексуализма.

«Это специально не построено, но как частная практика это [существует] уже давно. Это и болезнь, и впадение в греховность, как и алкоголизм», – рассказал священнослужитель в эфире НСН.

Протоиерей пояснил, что специальные центры по борьбе с гомосексуализмом РПЦ создавать не намерена.

«Главное условие выздоровления – это желание человека побороть эту пагубную практику. Ему найдут человека, который будет с ним заниматься и поможет. Никаких центров пока не задумывается, в этом нет нужды», – подытожил Смирнов.

В феврале 2018 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что вернуться к традиционной ориентации геям помогает воцерковление.