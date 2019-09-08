Протоиерей Смирнов назвал русских мужчин «национальной трагедией»

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, который в июле заявил о «слабости ума женщин», назвал русских мужчин «национальной трагедией».

«Наши мужчины – это есть наша национальная трагедия», – передает слова Смирнова «Интерфакс»

Он заявил, что среди русских встречаются настоящие мужчины, упомянув о спецназовцах, которые вступились за женщин на улице и были убиты. Однако это, считает протоиерей, «штучный товар».

«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха - ну их нет в природе!» – заявил священник.

Слабость мужчин он назвал причиной «женского воспитания».

В июле Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что слова священника вызывают протест и недоумение, в полемику с ним захотел также вступить глава СПЧ Михаил Федотов.