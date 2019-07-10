Глава СПЧ решил поспорить со священником о «слабости» женского ума

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов рассказал, что готов вступить в полемику со священником Дмитрием Смирновым на тему «слабости» ума.

«Очень сложно комментировать вырванные из контекста отдельные высказывания. Но я бы с удовольствием пополемизировал с уважаемым протоиереем», – передает РИА «Новости» слова Федотова.

По его словам, «в приличном обществе с ним просто никто разговаривать не станет». «На него посмотрят, скажут: «Неадекват», – заметил глава СПЧ.

Напомним, в понедельник глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины».

Позже он объяснил свои слова.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что слова священника Дмитрия Смирнова о «слабости» женского ума вызывают протест и недоумение.