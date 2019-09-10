Оренбургский облизбирком утвердил победу Паслера на выборах губернатора

Избирательная комиссия Оренбургской области утвердила итоги голосования на выборах губернатора и признала победителем врио главы региона Дениса Паслера.

«Состоялось заседание комиссии Оренбургской области, на котором утвердили итоги выборов губернатора, все члены комиссии подтвердили результаты. Победителем признан Денис Паслер с результатом 65,94% голосов», – сказал председатель облизбиркома Александр Нальвадов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на втором месте оказался кандидат от КПРФ Максим Амелин (23,72%), третье место у Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) с 3,62% голосов, четвертая позиция у Константина Горячева от Демократической партии России (2,53%), на пятой – Сергей Яцын от «Справедливой России» с 2,26% голосов.

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